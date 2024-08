Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, postou várias fotos do filho, Inácio, e celebrou seu aniversário de 12 anos

Leticia Cazarré encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques inéditos do filho, Inácio. O menino, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, completou 12 anos nesta quarta-feira, 14.

Em seu perfil oficial no Instagram, a bióloga e stylist mostrou o herdeiro em vários momentos ao lado dos irmãos: Vicente, de 14 anos, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de dois, e Estêvão, de cinco meses, e o parabenizou.

"12 anos do nosso Inacio!! As imagens dizem muito, não precisa explicar. Meu filho amado!! Te amo! Deus te guie e abençoe todos os seus passos", declarou a mamãe na legenda da publicação.

Os fãs de Leticia deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Desejo chuva de bençãos na vida dele", disse uma seguidora. "Que graça!! Que Deus abençoe e proteja seu Inácio", escreveu outra. "Um fofo. Parabéns!", falou uma fã. "Que gracinha! Que Deus e Nossa Senhora te cubram com manto de amor", desejou mais uma.

Juliano Cazarré se emociona ao falar sobre evolução da filha

Juliano Cazarré usou as redes sociais para falar sobre a evolução do quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, de dois anos. A menina, fruto de seu casamento com Leticia Cazarré, nasceu com uma doença rara no coração, que causa dificuldades respiratórias.

"A Guigui tá muito bem nos últimos tempos, crescendo com força e se mexendo cada vez mais. Ela mexe os braços, as pernas e segura a cabeça, mexe melhor o pescoço, olha tudo e se relaciona cada vez mais com o Estêvão [irmão caçula]. Agora começamos a fazer exercícios de tirar o respirador por alguns minutos ao longo do dia pra ver se conseguimos, em algum momento, que ela fique sem o respirador durante o dia todo, colocando só pra dormir. No momento, acho que estamos em 15 minutos. Vamos ver se semana que vem aumentamos mais", explicou. Confira o relato completo!