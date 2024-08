O ator Juliano Cazarré falou sobre a evolução do quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, que nasceu com uma doença rara no coração

Juliano Cazarré usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para falar sobre a evolução do quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, de dois anos. A menina, fruto de seu casamento com Leticia Cazarré, nasceu com uma doença rara no coração, que causa dificuldades respiratórias.

Nos Stories do Instagram, o ator se emocionou ao responder um internauta que confessou que estava feliz por saber que a menina está ficando sem o respirador por alguns minutos. "A Guigui tá muito bem nos últimos tempos, crescendo com força e se mexendo cada vez mais", começou ele.

"Ela mexe os braços, as pernas e segura a cabeça, mexe melhor o pescoço, olha tudo e se relaciona cada vez mais com o Estêvão [irmão caçula]. Agora começamos a fazer exercícios de tirar o respirador por alguns minutos ao longo do dia pra ver se conseguimos, em algum momento, que ela fique sem o respirador durante o dia todo, colocando só pra dormir. No momento, acho que estamos em 15 minutos. Vamos ver se semana que vem aumentamos mais", explicou.

Cazarré completou a gravação agradecendo o apoio dos fãs. "Continuem rezando. A Maria Guilhermina é um milagre, mas precisamos das orações de vocês pra que esse milagre continue acontecendo", finalizou o artista.

Vale lembrar que além de Guilhermina, Juliano e Leticia também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e do caçula Estêvão, de cinco meses.

Leticia Cazarré esclarece momento da filha sem respirador

Mais cedo, Leticia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um novo vídeo da filha, Maria Guilhermina, sem o respirador. Celebrando a evolução da pequena, a esposa do ator Juliano Cazarré aproveitou o momento para explicar melhor o procedimento realizado com a ajuda de uma fisioterapeuta.

"Algumas pessoas confundiram, a Guilhermina está fora do respirador, mas, por enquanto, estamos só treinando. São 15 minutinhos por dia. Hoje ela ficou 20 minutos, que menina muito grande. E não é deitada assim, molezinha, não. É que agora a gente está só finalizando. Mas ela faz exercício", declarou. Saiba mais!