Lauro César Muniz chega aos 87 com críticas sobre novelas atuais e amor empolgante

Autor de novelas de sucesso, Lauro César Muniz celebra mais um aniversário nesta quinta-feira, 16; confira homenagem da CARAS Brasil ao artista

Aniversariante do dia, o autor Lauro César Muniz(87) recebe a chegada do novo ciclo ao lado de um amor empolgante e com críticas às novelas atuais. Grande nome da teledramaturgia brasileira, ele marcou época com sucessos e, até hoje, carrega uma opinião influente sobre os folhetins.

Nascido em Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, Lauro César Muniz é formado em engenharia civil, porém, optou por dedicar-se à teledramaturgia . Suas primeiras peças foram encenadas no fim dos anos 1950 e, na década seguinte, alcançou maior projeção com O Santo Milagroso.

Sua estreia na Globo aconteceu em 1972 com o seriado Shazan, Xerife & Cia. De lá para cá, ele encabeçou projetos de sucesso como Escalada (1975), O Salvador da Pátria (1989), Chiquinha Gonzaga (1999), Aquarela do Brasil (2000) e Cidadão Brasileiro (2006) —esta última na Record.

O autor afirma que, atualmente, falta ousadia nas tramas das novelas. "A nossa geração ousou, eu fui na onda da nossa geração. Você tinha que ser bom, se não, ficava para trás. Não que as novelas de hoje não sejam boas, elas são boas sim, mas não são atrevidas", afirmou, em entrevista ao Fãs de Novela.

"As novelas de hoje estão acomodadas e os autores de hoje estão com um pouco de medo de ousar. Pensa nas novelas que fizemos lá atrás, ousamos bastante. Mas também tinha uma vantagem, nós não tínhamos concorrência. Os autores estão um pouco mais cuidadosos."

O AMOR DE LAURO CÉSAR MUNIZ

Desde meados de 2022, Lauro César Muniz vive um romance com a atriz Mayara Magri(62). Os dois já trabalharam juntos em produções como Roda de Fogo (1986-1987) e O Salvador da Pátria, e não poupam os elogios.

"Mayara é uma excepcional atriz, faz algum tempo que está afastada. Ela optou, também como eu, por ficar um tempo [longe da atuação]", afirma o autor. "Mayara é a pessoa que me protege. Ela me vê não fazendo nada, ela não gosta."

"É casamento sem ser no papel, mas ele já está há dois anos em casa, ele veio do Rio. Dois anos já virou casamento. [Não faltam] assuntos, filmes, séries, conversas e histórias. Chamamos os amigos, que são os mesmos, e a gente se encontra lá em casa. Acho muito empolgante para mim, gosto muito de pessoas mais velhas e de estar com pessoas inteligentes e talentosas", já declarou a atriz.

Antes, entre 1972 e 1981, ele foi casado com Sueli de Godói e adotou a filha dela do primeiro casamento, a atriz Marcela Muniz. Entre 1982 e 1992, foi casado com Regina Célia e teve dois filhos, Marília e Renato. O autor também foi casado com a atriz Bárbara Bruno, entre 2004 e 2021.

