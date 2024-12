Jéssica Ellen celebra aniversário de 2 anos do filho com homenagem especial

Discreta, a atriz Jéssica Ellen resgatou fotos de um ensaio de gestante para celebrar a chegada dos 2 anos de vida do filho, Máli Dayo

Jéssica Ellen iniciou o dia em clima de festa! A atriz usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem de aniversário ao filho, Máli Dayo. O pequeno, que completa 2 anos de vida nesta terça-feira, 3, é fruto de seu relacionamento com o ator Dan Ferreira.

Em celebração a data especial, Jéssica resgatou fotos de um ensaio de gestante onde destacou o barrigão e se declarou para o herdeiro. Discreta, a atriz optou por não mostrar o rostinho de Máli até o momento e, por isso, o homenageou com cliques de quando ainda estava grávida.

"2 anos do meu neném! O tempo voa e a vida é imensa! Meu filho, mamãe te ama! Você é meu príncipe, meu neném, meu amor! Que Oxum, Oyá, Xangô, Oxaguian, Ossain, e Yemanjá, sigam abençoando sua vida. Que pelo dia de hoje, Ogum esteja sempre à frente nas batalhas em seu caminho. Ser sua mãe é uma benção. Te amo, te aguardo e te cuido. Feliz aniversário", escreveu a protagonista de 'Volta por Cima' na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Ellen (@jessicaellen)

Dan Ferreira, por sua vez, compartilhou em suas redes sociais fotos raras com o pequeno, também sem mostrar o rosto, em um dia de praia. O ator, que completou mais um ano de vida na segunda-feira, 2, aproveitou a ocasião para celebrar a data ao lado do filho.

Nos cliques, o herdeiro de Jéssica Ellen e Dan Ferreira aparece de costas no colo do pai se divertindo em frente ao mar. "Mantendo o costume de começar o dia que eu nasci no mar, só agradecendo. Esse ano em plena segunda feira, pelo segundo ano com o meu filho no colo, que faz aniversário amanhã, meu grande presente, meu amor!", escreveu o ator em um trecho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dan Ferreira (@odanferreira)

Por que Jéssica Ellen não mostra o rosto do filho?

A atriz Jéssica Ellen, que interpreta a protagonista Madá na novela Volta Por Cima, da Globo, revelou o verdadeiro motivo para não mostrar o rosto do filho na internet. Ela é mãe de Máli Dayo, de 2 anos, fruto do relacionamento com o ator Dan Ferreira. Em nova entrevista, a artista explicou sua decisão de não tornar o filho famoso; confira detalhes!

Leia também: Jéssica Ellen defende Volta por Cima e revela diferencial da novela: 'Vai pegar o público'