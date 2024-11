Por que Jéssica Ellen não mostra o rosto do filho? Ela explica

Protagonista da novela Volta Por Cima, a atriz Jéssica Ellen revela o verdadeiro motivo para não mostrar o rosto do filho na internet

A atriz Jéssica Ellen, que interpreta a protagonista Madá na novela Volta Por Cima, da Globo, revelou o verdadeiro motivo para não mostrar o rosto do filho na internet. Ela é mãe de Máli Dayo, de quase 2 anos, fruto do relacionamento com o ator Dan Ferreira. Porém, ela nunca mostrou o menino nas redes sociais.

Em nova entrevista, a artista explicou sua decisão de não tornar o filho famoso. “Sempre fui uma pessoa reservada. E essa decisão veio de um desejo de preservar a infância do meu filho. Ele nem entende que eu sou atriz. Sou só a mamãe dele. O que prefiro expor nas minhas redes sociais são minhas opiniões, meu trabalho”, afirmou ela ao Jornal Extra.

Além disso, ela disse que não julga quem escolhe mostrar os filhos nas redes sociais. “Tenho colegas com opiniões diferentes da minha, e tudo bem. É bom divergir os pensamentos e todo mundo se respeitar. Cada um tem que fazer o que acha melhor para si e para o próprio bebê. No meu caso, quero deixar meu filho preservado o máximo que eu puder", comentou.

Jéssica Ellen é casada?

A atriz Jéssica Ellen está solteira. Ela terminou o relacionamento com o ator Dan Ferreira no início de 2024, pouco mais de um ano após o nascimento do filho, Máli Dayo. Os dois se conheceram na novela Amor de Mãe, da Globo, e foram morar juntos, mas o romance chegou ao fim.

Vale lembrar que Jéssica Ellen descobriu a gestação enquanto participava do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, neste ano. Ela continuou na competição depois da revelação e exibiu sua barriga em crescimento nas coreografias.

Atriz curte dia na praia

Jéssica Ellen agitou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural em uma praia. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a atriz, que está no ar na novela 'Volta Por Cima', da Globo, em que interpreta a protagonista Madá, exibe seu corpaço ao surgir de biquíni enquanto renova o bronzeado.

"Toda natural, bonita pra caramba. Uma semana linda pra gente! Cheia de brilho, força do sol e pele molhada de sal. Saúde, amor e muita disciplina pra dar conta dos corres da vida! VamBoraaaaaaaaa!", escreveu a artista na legenda da publicação.