Giselle Itié teve vida marcada por abuso na adolescência e fim de casamento conturbado

No aniversário de 42 anos de Giselle Itié, a CARAS Brasil relembra momentos delicados da vida da atriz que viralizaram na internet

Nesta quinta-feira, 3, Giselle Itié completa 42 anos. Na semana anterior ao seu aniversário, a atriz chamou a atenção da internet ao revelar, aos prantos, que aos 17 anos foi vítima de abuso sexual. Durante a estreia do podcast Exaustas, comandado por Samara Felippo (45) e Carolinie Figueiredo (35), ela confessou que os traumas a fizeram se automutilar, tentar tirar a própria vida e desenvolver distúrbios alimentares.

"Sempre fui uma criança que não cabia na caixinha do padrão de beleza posta pela sociedade. Era desengonçada, usava aparelho, não era vista como uma criança bonita. Não mesmo. Só que quando comecei a entrar na adolescência, meu corpo se transformou, e muito. Minha vida se transformou", contou.

"A forma como meninos e homens me olhavam e me tratavam era nojento. Foi nesse momento que eu comecei a entender que meu corpo não era mais meu, era um espaço público invadido por olhares, toques, mãozadas e por aí vai. Sinceramente, eu não consigo falar detalhadamente de cada situação, porque a sensação do meu corpo ser nojento vem", continuou Giselle.

Segundo a atriz, desde menina, ela começou a ter um pesadelo recorrente, que foi até os 18 anos. “Eu no meio de uma floresta à noite e sempre fugindo de um homem, de dois, de três. Homens que eu conhecia, da família. Muitas vezes, eu não dormia porque tinha medo de ser pega no meu sonho", revelou.

CASAMENTO CONTURBADO

Em setembro de 2020, um relato comovente da atriz Giselle Itié também chamou a atenção. Ela abriu o coração pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com o ator Guilherme Winter (45). Os dois se separaram antes do nascimento de Pedro Luna, que nasceu em março naquele ano.

"A gente não quer separar, a gente quer ser família. Tanto que quando me separei, a dor que senti não foi do amor que acabou. A dor principal que senti foi desse futuro de família que eu não ia ter mais. Foi desse futuro que planejei como família", disse ela, em uma conversa franca com Monica Martelli (56).

Ela também contou que a gestação aconteceu após uma recaída do casal que já estava separado: "Não tenho um relacionamento com o Guilherme, o pai do meu filho. Quando a gente fez o pequeno foi um flashback. A gente estava separado fazia nove ou oito meses. Aí, quando eu vi: 'Oh, meu Deus estou grávida'. Falei: 'Vamos tentar? Vamos fazer essa família? Vai ser lindo'. E a gente não conseguiu”.