Giselle Itié relembra abuso que sofreu aos 17 anos: 'Nem minha mãe sabe'

Giselle Itié deu um relato tocante sobre sua adolescência e revelou pela primeira vez que sofreu um abuso quando tinha 17 anos

Giselle Itié foi a convidada do podcast Exautas e fez um relato tocante sobre sua adolescência. Primeiro, a atriz comentou sobre as mudanças que notou ao sair da infância. "Sempre fui uma criança que não cabia na caixinha do padrão de beleza posta pela sociedade. Era desengonçada, usava aparelho, não era vista como uma criança bonita. Não mesmo. Só que quando comecei entrar na adolescência, meu corpo se transformou, e muito. Minha vida se transformou", disse ela.

Em seguida, a famosa não segurou o choro ao continuar o seu relato. "A forma como meninos e homens me olhavam e me tratavam era nojenta. Foi nesse momento que eu comecei a entender que meu corpo não era mais meu. Era um espaço público invadido por olhares lascivos, gemidos, toques, mãozadas e por aí vai. Sinceramente, eu não consigo falar detalhadamente de cada situação porque a sensação do meu corpo ser nojento vem. Eu sentia medo, muito medo. Desde menina, eu comecei a ter um pesadelo recorrente que foi até os meus 18 anos. Eu no meio de uma floresta à noite e sempre fugindo de um homem, de dois, de três. Homens que eu conhecia, da família. Muitas vezes eu não dormia porque tinha medo de ser pega no meu sonho", disse ela, chorando.

Itié contou que tudo ficou ainda mais complicado quando ela perdeu a virgindade aos 17 anos, em um estupro, e quando seu namorado tirou a própria vida. "Para ajudar, meu primeiro namorado se suicidou. Foi aí que eu comecei a questionar o meu lugar na vida. Quanto mais eu me tornava mulher, mais objetificada eu me tornava, o vácuo foi crescendo e eu comecei a me machucar de verdade. A me cortar. Até que eu tentei tirar a minha vida. As várias situações que me atravessavam só confirmavam o quanto meu corpo era nojento, meu corpo era culpado. Com 17 anos de idade, eu perdi minha virgindade em um estupro. Foi nesse momento que eu me perdi de vez e compreendi o quanto eu era oca. Eu só fazia me castigar como se eu fosse culpada. E foi no silêncio que meu corpo gritava e pedia socorro. Passei a ter uma depressão profunda, bulimia, anorexia nervosa, eu me cortava e tudo que eu queria era desaparecer de vez", relembrou.

Por fim, Giselle admitiu que esta é a primeira vez que fala do assunto. "É a primeira vez que eu falo, juro. Foi a primeira vez que eu falei: 'Eu preciso'. Porque isso foi vindo de cortar, acho que minha mãe nem sabe. É importante a gente falar porque falar cura. E eu sei que as mulheres e meninas que estão nos escutando vão se curar também. Vão sentir a necessidade de falar, se conectar e nomear".

Maternidade

A atriz Giselle Itié, que costuma falar abertamente sobre a maternidade nas redes sociais, surpreendeu os seguidores ao explicar o motivo do pai de seu filho não aparecer nas fotos da festa de aniversário de Pedro Luna.

A artista organizou a comemoração de três anos do herdeiro e compartilhou registros em seu perfil no Instagram. Nas fotos, o pequeno esbanjou fofura ao surgir vestido David Bowie (1947 - 2016).

"Festa de três anos do Pedro Luna à la David Bowie!!! Bem-vindos ao mundo do PP Bowie. Super grata em realizar o sonho do meu pequeno com essa equipe incrível", disse Gi na legenda do post.

Os seguidores de Giselle repararam a ausência do pai de Pedro, Guilherme Winter, nos registros da festa e questionaram na web. "Cadê o pai, não foi na festa?", "E o pai?", perguntaram.

A atriz fez questão de responder nos comentários da postagem. "Não quis tirar fotos conosco. Infelizmente é a mais pura verdade", comentou ela.