Semelhança entre Gabriela Duarte e a filha impressiona: 'Irmã gêmea da mãe'

A atriz Gabriela Duarte usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para compartilhar alguns momentos em família. Confira!

A atriz Gabriela Duarteusou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para compartilhar alguns momentos em família. Em uma publicação no feed do Instagram, ela mostrou registros de uma viagem que fez para um resort no Goiás ao lado dos filhos, Frederico, de 12 anos, e Manuela, de 18.

Nos registros, Gabriela mostrou alguns dos passeios que fizeram durante os dias de folga. "Quem me acompanha aqui sabe como amo esse contato com a natureza, o momento de pausar e curtir com meus filhos, curti até demais! Pra quem duvidou que eu ia me jogar nas atrações, tá aí !!! Fui com medo mesmo, e foi incrível !!! Recomendo voltar a ser criança de vez em quando", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas se mostraram surpresos com a semelhança entre a atriz e Manuela. "Você e sua filha são iguais", disse uma internauta. "Parece irmã da mãe", afirmou outra. "Que genética maravilhosa", concordou uma terceira. "Parece irmã gêmea da mãe", ressaltou outro.

Vale lembrar que Manuela é fruto do antigo casamento de Gabriela Duarte com o fotógrafo Jairo Goldflus, com quem também teve Frederico.

Veja os cliques compartilhados:

Filha de Gabriela Duarte completa 18 anos

Recentemente, Manuela completou 18 anos de vida. Para marcar a data especial, a mãe coruja fez um post especial para a herdeira no Instagram. Gabriela relembrou fotos do crescimento da filha e falou sobre os seus desejos para a vida da filha. "Chegaram os seus tão sonhados 18 anos! Uma data bonita e simbólica. Estou emotiva, não vou mentir. Você, que sempre foi essa menininha cheia de vida, engraçada, criativa, alegre, falante, inteligente… Hoje se torna essa jovem mulher com esses e muitos outros adjetivos, mas tudo potencializado! Manu 1.8", disse ela.

E completou: "É muito bom estar a seu lado nessa caminhada, minha filha, você me ensina a ser melhor todos os dias. E a única coisa que eu desejo pra você é saúde, e que você voe! Brilhe! Seja você mesma! Mas sabendo: sua mãe sempre estará aqui pra você. Te amo MUITO!!!

