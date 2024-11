Filho de Gugu faz aniversário e Rose Miriam mostra festa: 'Minha vida'

Em seu aniversário de 23 anos, filho de Gugu Liberato ganha festinha e declaração de Rose Miriam na rede social; veja as fotos

O filho de Gugu Liberato (1959-2019), João Augusto Liberato, completou 23 anos e, como de costume, a mãe, Rose Miriam, fez uma festa na casa onde moram nos EUA. Neste domingo, 10, a médica postou fotos e vídeo do momento da celebração em família.

Próxima do herdeiro, apesar das questões levadas à justiça após a morte do apresentador, Rose Miriam se declarou para o jovem, que se formou na faculdade no início do ano também nos EUA, e fez a festinha com bolo e tudo em azul.

"Feliz aniversário amor da minha vida", declarou-s ela para seu primogênito. Além dele, ela e Gugu Liberato tiveram as gêmeas, Sofia Liberato e Marina Liberato, de 20 anos.

Vale lembrar que, mesmo em meio a luta na justiça para ser reconhecida como mulher de Gugu, enquanto o herdeiro mais velho deseja que o testamento dele seja seguido como deixado por ele, os dois mostram em fotos e em outros momentos que mesmo em lados opostos nessa questão, ainda convivem muito bem e se amam. Tempos atrás, ela fez uma declaração para o jovem no Domingão Com o Huck.

Filhas gêmeas de Gugu comemoram aniversário de 20 anos

As filhas gêmeas de Gugu Liberato com Rose Miriam, Marina Liberato e Sofia Liberato, celebraram seu aniversário de 20 anos. Na rede social, elas compartilharam fotos da comemoração que fizeram nos últimos dias.

Morando nos EUA, as jovens montaram uma festinha com tema neon. A decoração foi feita com paineis em preto e detalhes de cores vibrantes. Cheia de estilo, a dupla apareceu sorridente no cenário montado para soprarem as velinhas e posaram ao lado da mãe. Veja as fotos do aniversário aqui.

