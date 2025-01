Filho de Cristiano Araújo comemora 12 anos com festinha em família

Pai de Cristiano Araújo, João Reis dividiu registros do aniversário de 12 anos do neto Bernardo, filho caçula do cantor; confira

Filho caçula do cantor Cristiano Araújo (1986-2015), Bernardo completou 12 anos de vida no dia 23 de janeiro e ganhou uma festinha intimista para celebrar a data especial. Por meio das redes sociais, João Reis, avô paterno do menino, compartilhou registros da comemoração em família.

No vídeo publicado no Instagram, é possível perceber que o aniversariante estava com a mesma camiseta vermelha que o pai usou em sua festa de 2 anos. A peça de roupa de Cristiano Araújo foi guardada por Elisa Leite, mãe de Bernardo, e entregue a ele recentemente junto com outros itens do cantor.

Com direito a um bolo personalizado, o menino comemorou a chegada de seus 12 anos de vida ao lado de familiares e amigos próximos. Além de compartilhar um registro do 'parabéns', João Reis também dividiu com o público um vídeo especial com Bernardo e o irmão mais velho, João Gabriel, de 15 anos, primogênito de Cristiano.

"Festa de aniversário do Bernardo com todos os amiguinhos e familiares foi maravilhosa! Obrigado meu Deus por sempre proporcionar momentos felizes em nossas vidas! Tenho certeza que seu papai está muito feliz por ver seus filhos crescendo com tanta saúde e felicidade. Parabéns Bernardo por ser tão parecido com seu pai em tudo", escreveu João Reis na legenda.

Cristiano Araújo faleceu em junho de 2015, aos 29 anos, após sofrer um grave acidente de carro. Na época, o cantor estava no veículo junto com a namorada, Allana Moraes, que também não resistiu e faleceu no local, além do motorista e o empresário, que não tiveram ferimentos graves.

Confira os vídeos do aniversário do filho de Cristiano Araújo:

A carreira de Cristiano Araújo

No dia 24 de janeiro deste ano, o cantor Cristiano Araújo (1986-2015) completaria 39 anos de idade. O dono de diversos sucessos sertanejos faleceu aos 29 anos, em 2015, vítima de um acidente de carro quando voltava de um show no sul de Goiás. Confira detalhes da trajetória do artista, que iniciou a carreira aos nove anos, incentivado pela família.

