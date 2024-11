Fernanda Rodrigues presta homenagem no aniversário da mãe: 'Melhor pessoa'

A atriz Fernanda Rodrigues comemorou o aniversário da mãe, dona Heloisa Erlanger, com uma bela homenagem nas redes sociais

Fernanda Rodrigues usou as redes sociais neste domingo, 10, para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Heloisa Erlanger, que completou mais um ano de vida neste sábado, 9.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em uma viagem. Além da mãe, Fernanda está curtindo um período de férias pela Europa com os filhos, Luisa, de 14 anos, e de Bento, de oito, e o marido, o diretor Raoni Carneiro.

"Ontem foi dia da minha mãe. Estamos celebrando tanto andando por aí juntas que nem tive tempo de postar ontem…rs. Te amo, Heloisa Erlanger. Melhor mãe, melhor avó, melhor pessoa… Feliz novo ano!", declarou a mulher do diretor Raoni Carneiro. "Obrigada, filha! Amo muito você! Estou amando passar esses dias com vocês!!", respondeu a aniversariante nos comentários.

Nos comentários, os fãs da artista deixaram mensagens de felicitações para dona Heloisa. "Parabéns, Helo!! Saúde e alegrias para você sempre!!", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Helo!!! Muitas felicidades, muita saúde!", desejou outra.

Confira:

Fernanda Rodrigues exibe cliques raros ao comemorar aniversário de casamento

Fernanda Rodrigues usou as redes sociais para recordar um dia muito especial. Npo dia 4 de novembro, a atriz completou dois anos de casada com o diretor Raoni Carneiro e fez questão de celebrar a data.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos da cerimônia, que aconteceu em Portugal e contou com a presença dos filhos do casal, Luisa, de 14 anos, e de Bento, de oito, além de vários amigos famosos, e comemorou.

"Dois anos desse dia! Ele ainda pulsa em mim… Só quem viveu sabe!!! Não comemoramos 1 ano, mas agora estamos comemorando em dobro! Que venham os próximos anos…", escreveu a artista, que está viajando de férias com a família. Veja as fotos!

