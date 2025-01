Felipe Araújo publica homenagem emocionante a Cristiano Araújo, que faria 39 anos

No aniversário de Cristiano Araújo, seu irmão, Felipe Araújo escreveu uma homenagem encantadora nas redes sociais: "Só queria estar do seu lado"

Nesta sexta-feira, 23, Felipe Araújo comoveu a web ao compartilhar uma mensagem em homenagem ao irmão, Cristiano Araújo, que completaria 39 anos hoje. O cantor sertanejo faleceu em junho de 2015, aos 29 anos, após sofrer um grave acidente de carro. Ele voltava de um show realizado em Itumbiara, Goiás, junto com a namorada, Allana Moraes, de 19 anos, que também não resistiu.

Cristiano era o irmão gêmeo de Ana Araújo, que também recebeu uma homenagem na publicação. "Hoje o Cristiano e a Ana completam 39 anos. Feliz aniversário meus maninhos, eu amo vocês. Meu menino, eu sempre serei o seu maior fã, como eu sempre fui", iniciou Felipe na legenda.

No álbum de fotos compartilhado pelo cantor, um vídeo mostra o dono do hit "Caso Indefinido" cantando ao lado do irmão, que o admira orgulhoso. "Nesse primeiro video dá pra ver muito bem isso. A todo momento eu só queria estar do seu lado. É um dia que não é facil pra mim. Mas eu tenho certeza que o Cris está muito feliz lá no céu, comemorando o aniversário dele do lado de quem é mais importante do que todos, que é Jesus Cristo", finalizou Felipe Araújo.

Felipe Araújo conta história inédita de música escrita por Cristiano Araújo

Em setembro de 2024, o cantor Felipe Araújo gravou seu DVD, intitulado 'Carta Aberta'. O projeto, que conta com participações especiais de diversos artistas, é uma homenagem à família, aos fãs e a Deus.

Em entrevista ao 'Conceito Sertanejo', o artista sertanejo falou um pouco sobre a regravação da música 'Você vai ficar em mim', escrita por seu irmão, Cristiano Araújo (1986-2015). A canção de sucesso, escolhida especialmente por Felipe, foi um dos momentos mais emocionantes do show, realizado em São Paulo no dia 18 de setembro.

Ao comentar sobre a música, Felipe Araújo recordou a história inédita do dia em que Cristiano criou a letra. "Eu tinha uns 11 anos de idade, estávamos em casa e o Cristiano estava tomando banho. Ele saiu correndo [do banheiro] com o shampoo na cabeça e de toalha", contou.

"Naquela época não tinha celular, então ele pegou o violão, de toalha mesmo, deixou um gravador ligado e começou a cantar a música que tinha acabado de fazer no banho, coisa de 5, 10 minutos. E na hora que ele cantou, eu não acreditei", continuou o cantor.

Em seguida, Felipe Araújo revelou que sua equipe sugeriu que ele resgatasse a história com o irmão durante a homenagem no DVD. "É uma forma singela de prestar homenagem ao Cristiano. Eu sempre percebo que as pessoas gostam demais. Que o nome e a história dele sejam sempre lembrados", finalizou o famoso.

