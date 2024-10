Felipe Andreoli homenageia Rafa Brites em aniversário: 'Ela tem essa magia'

Nesta quarta-feira, 16, Rafa Brites completa 38 anos de idade. A apresentadora recebeu uma linda homenagem do marido Felipe Andreoli

Nesta quarta-feira, 16, Rafa Brites completa 38 anos de vida. A apresentadora recebeu uma linda homenagem do marido Felipe Andreoli.

Em sua conta no Instagram, o jornalista compartilhou uma foto da amada e se declarou. "Hoje é o dia dela. De celebrar o ser humano mais incrível que eu conheço. Baita sorte a minha ter casado com ela. Porque todo mundo que teve a oportunidade de ter a Rafa na vida sabe que ela merece ser celebrada", começou ele.

Em seguida, ele listou as qualidades de Rafa. "A família, óbvio, celebra. Os amigos de sempre, celebram. Os amigos instantâneos, celebram. Sim, ela faz amizades em um clique. E até os desconhecidos que entregam seus mais profundos sentimentos simplesmente do nada, celebram. É raro, mas com ela, acontece muito. É que ela tem essa magia. A magia da empatia. Algo em falta nos dias de hoje. Nela sobra, transborda. Ela olha para o lado em qualquer ocasião. Para qualquer pessoa. É um exemplo, uma lição de humildade e humanidade. E além de tudo disso é uma gata-gostosa-deliciosa-maravilhosa. Que privilégio o meu. A melhor coisa da.minha vida está minha vida todo dia, toda hora. E eu, celebro", finalizou.

Casados desde 2011, Rafa e Felipe são pais de Rocco, de sete anos, e Leon, de dois.

Desabafo

Recentemente, o famoso desabafou após não conseguir atender um pedido do filho mais velho.

Recentemente, o famoso desabafou após não conseguir atender um pedido do filho mais velho. “Estou aqui para compartilhar uma história, na verdade, uma aflição que todos os pais e todas as mães passam. Hoje fui levar o Rocco para a escola, tem uma aula que ele não gosta muito, que não se dedica muito e eu tentei fazer um combinado com ele, aí falei: ‘Você consegue arrasar hoje na aula? Vai lá, faz tudo direitinho. Vamos fazer o seguinte: você faz tudo direitinho, o seu melhor na aula e você pode fazer um pedido para mim'", começou ele.

Em seguida, Felipe contou que o pequeno fez um pedido bem simples. "Aí ele pensou e me pediu uma coisa simples: ‘Quero que você venha me buscar aqui na aula’. E hoje é um dia que eu não consigo ir buscar ele na aula e ele me ‘quebrou’. Acabou que eu não consegui dar outra resposta para ele, ficou ainda mais chateado com a minha impossibilidade de buscá-lo e falou que não ia desempenhar na aula".

Para concluir, Felipe contou que pediu para o filho escolher outra coisa. "Ainda tentei outro combinado de ele comer alguma coisa que ele gosta. E o Rocco até escolheu algo, meio a contragosto, mas o que ele queria mesmo é que eu fosse buscar ele na escola. Isso me pegou muito. Um pedido tão simples que nossos filhos fazem e a gente não consegue atender".