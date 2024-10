Fafy Siqueira ganha declaração especial da esposa em aniversário de 70 anos

Celebrando 70 anos de vida, a atriz Fafy Siqueira recebeu uma homenagem romântica de aniversário da esposa, Fernanda Lorenzoni

Fafy Siqueira celebrou a chegada de seus 70 anos em grande estilo! A atriz, que completou mais um ano de vida no último fim de semana, ganhou uma festa bastante especial ao lado de amigos próximos em seu apartamento, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nos registros da confraternização, compartilhados por Fafy nas redes sociais, é possível perceber a presença da cantora Joana e da ex-paquita Andréa Veiga. A esposa da aniversariante, a atriz e diretora de arte Fernanda Lorenzoni deu um show ao cantar uma música para a amada no karaokê da festa.

Fernanda, inclusive, aproveitou a data comemorativa para realizar uma declaração especial à Fafy. Em seu Instagram oficial, a artista publicou uma foto do casal e parabenizou a companheira por mais um ano de vida.

"Hoje é aniversário dela que eu amo tanto. Feliz aniversário, meu amor. Que seja um dia lindo, um ano lindo. Obrigada por tanto... Risadas, parceria e carinho. Que a gente siga sempre assim. E que de vez em quando, a gente vá para Shangri-La. Recupere as energias e volte (risos)", escreveu Fernanda Lorenzoni.

Nos comentários da postagem, diversos famosos também desejaram felicidades à Fafy Siqueira. "Feliz aniversário senhorita Fafy! Te amo de montão", declarou Jarbas Homem de Mello. "FelizAnoNovo Farofa", disse Sandra de Sá.

Confira as publicações:

Fafy Siqueira dispensa críticas por casar com mulher 35 anos mais jovem

Mais discreta sobre sua vida pessoal, Fafy Siqueira revelou como lida com as críticas sobre seu casamento com uma mulher 35 anos mais jovem. Casada com a chef Fernanda Lorenzoni, a atriz e comediante compartilhou que encara as críticas com muito bom humor e revelou que está em uma ótima fase em seu relacionamento.

