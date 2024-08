O cantor Fábio Jr comemorou o aniversário da filha, Krízia Kartalian Ayrosa Galvão, com uma bela homenagem nas redes sociais

Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Krízia Kartalian Ayrosa Galvão. A médica veterinária completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 27, e ganhou uma bela mensagem do pai.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou um vídeo com vários momentos da filha, incluindo alguns de quando ela era criança, e escreveu uma bela mensagem para a herdeira, fruto de seu relacionamento com Cristina Kartalian, com quem foi casado entre 1986 e 1990.

"Aniversário da minha veterinária preferida! Da minha filhota do "meio", que é tão determinada e tão dedicada e que me enche de orgulho! Filhota! EU TE AMO MUITÃO. Que Deus te abençoe e proteja sempre! Ass. Seu Paizinho", escreveu ele na legenda da publicação.

Além de Krízia, Fábio e Cristina também são pais de Tainá Galvão e Fiuk. O cantor também é pai de Cleo, fruto de seu casamento com a atriz Gloria Pires, e de Záion, de sua relação com Mari Alexandre.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

Fábio Jr recria fotos antigas e especiais com Cleo

O cantor e compositor Fábio Jr iniciou o mês de agosto bastante nostálgico! O artista encantou os fãs ao publicar um vídeo bastante especial ao lado da filha, a atriz Cleo.

Nas imagens compartilhadas no Instagram, eles aparecem recriando algumas fotos. Ao longo da gravação, Fábio e a herdeira surgem olhando registros antigos e aproveitam a ocasião para eternizar o momento em uma espécie de 'antes e depois'.

Esbanjando simpatia e bom-humor, Cleo orientou o pai a refazer a mesma posição das fotos antigas. "Você tem que fazer essa cara de lindo, rindo, e aí a gente congela. Um, dois, três e já", disse a artista, posando para a nova fotografia. "Hoje acordamos nostálgicos por aqui!! Será que mudamos muito?", escreveu Cleo na legenda da publicação. Confira!