Fabiano Menotti ganha homenagem da esposa em data especial: 'Você é raro'

O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com Cesar Menotti, completou 47 anos de vida nesta segunda-feira, 30, e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, Gabriela Menotti.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou uma foto ao lado do amado, pai de suas duas filhas, Julia, de 11 anos, e Izabela, de oito meses, e escreveu uma mensagem mostrando o quanto o ama e admira.

"Hoje é aniversário do cara mais incrível que eu conheço e que por sorte é meu marido e pai das minhas filhas! Não tem quem te conheça e não perceba o quanto você é raro e especial. Os anos passam e a certeza do presente que é sua vida resplandece em mim em forma de gratidão, sou grata por merecer você! E quem me conhece sabe que você é a pessoa que eu mais admiro na vida!", afirmou Gabriela no começo do texto.

E completou: "Parabéns Fafi!!! Que o Senhor te abençoe!!! Não só te desejo toda felicidade do mundo como faço qualquer coisa pra ver isso em seus olhos... e poder retribuir a alegria que é ter você e nossa família. Te Amo!", declarou.

Confira:

Filha de Fabiano Menotti ganha festa luxuosa em seu aniversário

Em outubro, Gabriela e Fabiano Menotti comemoraram o aniversário da filha mais velha, Julia, com um festão. A primogênita do casal completou 11 anos no dia 3 e celebrou a data especial com os familiares e amigos neste fim de semana.

No Instagram, a mãe da menina compartilhou os detalhes da celebração e mostrou que a família, incluindo a irmã mais nova, Izabela, surgiu usando uma camiseta preta com a foto de Julia. A aniversariante também usou a peça e complementou a produção com uma saia toda colorida. "Até aqui nos ajudou o SENHOR JESUS! Que festa! Que alegria!!! Foi demais!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação. Veja as fotos!

