Fabiana Justus comemora primeiro aniversário do filho em festa intimista

Em comemoração ao primeiro ano do filho caçula, Fabiana Justus realizará festa intimista apenas para familiares com tema inspirado no Mickey; confira

Nesta segunda-feira, 19, Luigi, o caçula de Fabiana Justus, completa 1 ano de idade. Em comemoração, a empresária realizará uma festa intimista para o pequeno, fruto do casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona, por estar em meio ao tratamento contra a leucemia.

Nos Stories do Instagram, a filha de Roberto Justus compartilhou convidou apenas a família para a celebração, mas quis fazer uma festa grande. Em um buffet infantil reservado por ela, a festa terá a decoração inspirada no Mickey, que, inclusive, faz parte do look escolhido por Fabiana.

Vestindo uma camiseta do personagem e uma tiara de orelhas que imita as do querido camundongo, ela explicou detalhes do tema. "O Luigi simplesmente ama o Mickey, é apaixonado, então decidi fazer a festa de 1 ano do Mickey, só que quis fazer com essa pegada mais vintage, porque tem a ver com os outros mesversários, que fiz todos com uma pegada mais vintage, da nossa época. Achei que fiquei tão legal, está tão lindo", disse a mãe de Luigi.

"É uma festa pequena, só para minha família, mas não poderia deixar passar em branco, queria comemorar em grande estilo, o Luigi merece e estamos comemorando muita coisa hoje", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Confira fotos dos preparativos:

Fabiana Justus surge sorridente ao mostrar crescimento do cabelo

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais na última quinta-feira, 15, para dividir com os seguidores a alegria com o crescimento de seus cabelos. Em seu Instagram oficial, ela surgiu bastante sorridente ao mostrar os fios já grandinhos.

No registro publicado pela famosa em seus stories, é possível perceber sua alegria com a evolução das madeixas. "Hoje estou descabelada", brincou Fabiana Justus, exibindo os fios 'bagunçados'. Em seguida, a irmã de Rafaella Justus ainda mostrou detalhes de seu look do dia: um conjunto de tricot bastante estiloso. Veja!