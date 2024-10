Esposa do cantor Daniel posta foto rara com a mãe e se declara: 'Saúde'

No aniversário da mãe, esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, compartilha clique raro ao lado dela e faz homenagem especial

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, compartilhou um clique raro de sua mãe nesta terça-feira, 29. Celebrando mais um ano de vida dela, a ex-bailarina postou uma selfie e fez uma declaração para homenageá-la em seu dia.

Bem discreta com sua vida pessoal, assim como o esposo, raramente ela posta muito de sua intimidade, mas, dessa vez, resolveu colocar um clique de sua mãe para lhe desejar coisas boas no dia em que se inicia um novo ciclo.

"Parabéns, mãezinha! Viva! Saúde! Te amo demais", escreveu a eleita do famoso para quem lhe deu a vida.

É bom lembrar que Aline de Pádua e Daniel têm três meninas. Recentemente, ele e a esposa celebram os 14 anos da primogênita Lara. Além dela, Daniel e Aline são pais de Luiza e Olívia. Nos últimos meses, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio. Eles estão casados desde 2010.

Tempos atrás, a ex-bailarina impressionou ao surgir com um look vermelho de bariga de fora no show especial que ele fez para comemorar 40 anos de carreira. Ainda no evento, a primogênita deles roubou a cena ao subir no palco e cantar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel (@cantordaniel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel (@cantordaniel)

Esposa de Daniel abre a intimidade e mostra viagem romântica

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, mostrou alguns registros de uma viagem romântica que fizeram para Mendoza, na Argentina, no mês de abril. Sozinho, o casal apareceu sem as três filhas e usufruindo das coisas boas do local.

O famoso e sua amada aproveitaram a paisagem para tirar os cliques cheios de amor e ainda para tomar um bom vinho. Aline de Pádua encantou ao abrir a intimidade e mostra os detalhes dos momentos que vivenciaram. Veja os registros da viagem aqui.

Leia também:Conheça a família do cantor Daniel: Artista é casado com bailarina e tem três filhas