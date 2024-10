Eliana presta homenagem especial no aniversário da irmã: 'O melhor desta vida'

A apresentadora Eliana chamou a atenção ao comemorar o aniversário de sua irmã, Helena, com uma bela homenagem nas redes sociais

Elianaencantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem para sua irmã, Helena Bezerra, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 31.

No feed do Instagram, a apresentadora da TV Globo compartilhou uma montagem com fotos ao lado da irmã, que também é madrinha de sua filha cacula, Manuela, de sete anos, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco, e escreveu uma bela mensagem.

"Minha irmã, madrinha da minha filha, minha amiga, companheira para todas as horas, te desejo o melhor desta vida. Um ano novo cheinho de boas notícias e muita saúde! Parabéns, Helena", desejou Eliana, que também é mãe de Arthur, de 13, de seu relacionamento com João Marcello Bôscoli.

Nos comentários, Helena agradeceu a homenagem da irmã. "Te amo, minha irmã. E obrigada pelo amor e carinho", escreveu ela.

Os fãs de Eliana também deixaram mensagens de felicitações. "Lindas. Feliz aniversário, Helena", disse uma seguidora. "Desejo toda saúde e felicidade do mundo pra ela, viva a Helena!", falou outra. "Parabéns e muitas felicidades para a querida irmã", comentou mais um.

