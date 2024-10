Eliana decide renunciar à herança do pai. Veja o que a lei diz sobre o tema!

A apresentadora Eliana decidiu renunciar à herança do pai, que morreu em março deste ano. Veja o que a lei brasileira diz sobre o tema!

A apresentadora Elianadecidiu abrir mão da herança deixada por seu pai José Bezerra, que morreu em março deste ano. A decisão tomada pela famosa é garantida por lei.

De acordo com o Código Civil brasileiro de 2002, o herdeiro tem o direito de renunciar a sua parte da herança. Sendo assim, os valores e bens deixados pelo ente querido voltam para o acervo hereditário. Há ainda a opção de aceitar a herança e depois cedê-la a quem desejar.

Além disso, caso o herdeiro opte por não receber a sua parte, essa decisão precisa ser documentada em um termo judicial ou instrumento público lavrado em cartório. A lei também afirma que não é possível aceitar o renunciar a herança parcialmente.

Novo programa

A apresentadora Eliana está com a rotina agitada. Contratada pelo Grupo Globo há alguns meses, ela iniciou as gravações do seu programa solo para o GNT, chamado Casa de Verão da Eliana. A atração é um programa de conversas e troca de conhecimentos entre a comunicadora e seus convidados e será exibido em janeiro de 2025.

Na segunda-feira, 21, ela gravou mais um episódio em uma casa à beira mar. Inclusive, ela mostrou algumas fotos como spoiler para os fãs.

"Passando por aqui para contar um pouquinho do que eu estou fazendo. Eu estou no Rio de Janeiro gravando o programa Casa de Verão da Eliana e vocês são meus convidados especiais. Eu tenho visto muitas mensagens, pessoas falando que estão com saudade. Na medida do possível, eu volto sempre aqui para contar para vocês o que estou aprontando, tá? Vocês vão amar. Casa de Verão é um programa onde eu encontro amigos, novos amigos, pessoas anônimas, para a gente conversar sobre tudo, assuntos que emocionam, assuntos que fazem rir, em um ambiente paradisíaco, em meio a natureza, praia, verão, né. A gente vai ter gastronomia, papo sobre saúde, bem-estar, amizade, união, família, tudo que nos interessa. Espero vocês”, afirmou ela.

O programa Casa de Verão estreia dia 22 de janeiro. Além disso, Eliana também estará no Vem Que Tem, exibido em novembro na Globo, em um especial de final de ano e no The Masked Singer Brasil.

