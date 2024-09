Após gravidez de risco, a apresentadora Eliana usou as redes sociais para se declarar para a filha, que está completando sete anos; confira

Nesta terça-feira, 10, Eliana emocionou os internautas ao compartilhar declaração para a filha, Manuela, em seu aniversário. Fruto do relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco, a pequena está completando sete anos de idade.

"Sabe filha, desde que você chegou, minha vida ganhou mais sentido. Já na barriga, você me fez entender que não somos donos de nada nesta vida, nem do nosso tempo", iniciou ela, relembrando os momentos difíceis que viveu durante a gestação.

Na sequência, a apresentadora refletiu sobre a passagem do tempo desde então. "Aliás, se eu pudesse falar com o tempo, diria que ele está passando rápido demais. Minha bebê completa hoje sua primeira infância. E, mesmo indo ligeiro, é bom demais estar aqui para vivenciar todas as etapas do seu desenvolvimento".

"Você é um barato, filha. Ensino e aprendo com seu senso de humor, alegria de viver, amor à natureza e sua força. Sim, meu amor, você é forte. E eu, como mãe e mulher, te apoio, pois sei que a vida lá fora não é fácil. Mas isso é assunto para outro momento. Este singelo vídeo mostra alguns momentos da nossa vida. Eles ficarão para sempre nas nossas memórias e mamãe os compartilha com milhões de pessoas que oraram por você, quando mais precisamos", continuou Eliana.

"Deus te abençoe e guie seus passos, meu milagrinho. E que Nossa Senhora Aparecida te cubra de bênçãos hoje e sempre. Parabéns pelos seus 7 anos de vida Manu", declarou a loira.

Recentemente, a apresentadora, que também é mãe de Arthur, fruto da relação com João Marcelo Bôscoli, falou sobre o parto difícil da caçula ao GNT. “A gravidez da Manu me mostrou que a gente não tem controle de nada. Foram cinco meses hospitalizada sem saber onde a gente ia chegar. Fiz cerclagem para segurar a neném e depois eu tive um descolamento de placenta. Foram dois episódios difíceis, mas de muito aprendizado”, disse ela.

Vale destacar que, no terceiro mês de gestação, a comunicadora sofreu um sangramento e foi levada às pressas para o hospital. Ela deixou a unidade apenas cinco meses depois, já com a bebê no colo.

