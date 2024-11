Duda Guerra prepara surpresa no aniversário de Benício Huck: ‘Homem que escolhi’

Nora de Luciano Huck e Angélica, Duda Guerra prepara surpresa e se declara no aniversário de 17 anos do namorado, Benício Huck

Neste domingo, 3, a família de Luciano Huck e Angélica está em festa pelo aniversário de 17 anos de Benício Huck. E é claro que a namorada do jovem, Duda Guerra, fez questão de comemorar a data de uma maneira especial. Em suas redes sociais, ela se declarou ao namorado e compartilhou detalhes da surpresa que preparou para o amado.

Através de seu perfil no Instagram, Duda deu início às comemorações ainda na madrugada, fazendo uma declaração de amor para Benício: “Aniversário do meu amor, do homem que eu escolhi pra minha vida. Que seu dia seja tão lindo e especial quanto você, eu quero passar todos os próximos aniversários da sua vida juntinho de você”, disse.

“Quando a gente encontra a pessoa certa fica fácil demais de amar, e a nossa relação é assim, leve, gostosa, divertida. Que você seja sempre muito feliz, meu amor, quero estar com você para todo o sempre”, Duda se declarou ao compartilhar algumas fotos de uma viagem que fez recentemente com a família de Benício para os Estados Unidos.

Duda Guerra celebra aniversário de Benício Huck - Reprodução/Instagram

Pela manhã, a adolescente revelou que havia preparado uma cesta de café da manhã com tudo que o namorado adora, incluindo abacate, tomates, presunto de parma, burrata e torradas, surpreendendo-o logo no início do dia. Embora não tenha compartilhado a reação do jovem, ela mostrou que também incluiu uma flor e uma velinha na cesta.

Duda Guerra celebra aniversário de Benício Huck - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que em recente entrevista para o Portal Leo Dias, Duda contou que conheceu o namorado há dois anos, apesar deles estarem juntos há seis meses: "Foi por meio de amigos, a gente tinha vários amigos em comum e nos conhecemos resenha, festinhas de amigos. A primeira vez que a gente se conheceu foi há dois anos, mais ou menos”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por duda (: (@dudaa.guerra)

Duda Guerra fala sobre relação com os sogros:

Duda Guerra também comentou sobre a sua relação com os sogros famosos Angélica e Luciano Huck em entrevista ao Portal Leo Dias: "Eles são super atenciosos, carinhosos. Sempre me receberam muito bem e eu sempre me senti muito acolhida com eles lá”. Além de Benício, os apresentadores também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12.

