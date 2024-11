Luciano Huck se declara no aniversário do filho, Benício Huck: ‘Meu parceiro’

Luciano Huck abre o coração e se declara em homenagem ao aniversário de 17 anos de um dos três filhos com Angélica, Benício Huck

A família de Luciano Huck e Angélica está em festa! Neste domingo, 3, o filho do meio do casal, Benício Huck, celebra a chegada de seu aniversário de 17 anos. Em suas redes sociais, o apresentador compartilhou uma homenagem especial para declarar seu amor e orgulho pelo jovem, que é um de seus três herdeiros com a loira.

Em seu perfil oficial no Instagram, Luciano compartilhou um álbum repleto de fotos das aventuras que já viveu com o jovem, que é apelidado pela família de "Bení". Entre os cliques, pai e filho aparecem aproveitando momentos de adrenalina, como mergulhos em alto-mar, trilhas em montanhas, banhos de rio e passeios de helicóptero.

Na legenda, Huck destacou que o jovem é seu grande parceiro e exaltou as características positivas do herdeiro: “Hoje é o seu dia. Parabéns, Beni, pelos 17 anos! O tempo passa, e os filhos só melhoram. Benício é meu parceiro para qualquer parada, das aventuras mais desafiadoras às conversas mais profundas”, o apresentador contou.

“Fiel aos seus valores, aos amigos e à família, é aquele em quem se pode contar a qualquer hora. Beni, que privilégio é ser seu pai. Que você continue sendo quem é, amadurecendo com a força do jiu-jitsu, a curiosidade que sempre te guiou, a sabedoria que só o estudo traz e o amor que você sabe tão bem dar e receber. Te amo”, disse Huck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Nos comentários, Benício agradeceu o pai pela homenagem: “Obrigado pai. Te amo demais”, disse o adolescente, que mantém o perfil privado nas redes sociais e costuma ser bastante discreto sobre sua vida pessoal. Vale destacar que além de Benício, os apresentadores também são pais de Joaquim Huck, que tem 19 anos, e Eva Huck, de 12, anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Duda Guerra prepara surpresa no aniversário de Benício Huck:

Neste domingo, 3, a família de Luciano Huck e Angélica está comemorando o aniversário de 17 anos de Benício Huck. E é claro que a namorada do jovem, Duda Guerra, fez questão de comemorar a data de maneira especial. Em suas redes sociais, ela se declarou ao namorado e compartilhou detalhes sobre a surpresa que preparou para o amado.

Leia também: Namorada de Benício fala sobre os sogros