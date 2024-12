Deborah Secco se declara à filha em data especial: 'Você mudou tudo'

A atriz Deborah Secco fez uma homenagem de aniversário para a filha, Maria Flor, que completa 9 anos de vida nesta quarta-feira, 4

Dia de festa na casa de Deborah Secco! A atriz usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem de aniversário emocionante à filha, Maria Flor, que completa 9 anos de vida nesta quarta-feira, 4.

Em seu Instagram oficial, Deborah publicou uma sequência de fotos especiais ao lado da herdeira e a parabenizou pelo início do novo ciclo. "Hoje é o seu dia. E desde o seu primeiro segundo de vida, há 9 anos, você mudou tudo. Você mudou o mundo…", iniciou a atriz na legenda.

"Lembro do seu cheiro quando te colocaram no meu colo pela primeira vez… Lembro do seu olhinho abrindo e me olhando… Da sua mãozinha me encostando… Lembro que ali tudo parou. Parou e para até hoje", continuou. Na sequência, a famosa mencionou a cumplicidade que possui com a pequena.

"Conversar com você é das melhores coisas que já fiz na vida. Nossas risadas… Você é disparado a pessoa mais legal do mundo. Você é o meu sol. Há nove anos, é lindo ver de perto você salvando o mundo! Obrigada pelo seu coração puro e livre que tanto me ensina! Tudo pra você e por você! Pra sempre", finalizou a artista.

Vale lembrar que Maria Flor é fruto do antigo relacionamento de Deborah Secco com Hugo Moura. Os dois, que ficaram cerca de nove anos juntos, anunciaram o fim da união em abril de 2024. Atualmente, o ex-companheiro da atriz vive um romance com a jornalistaMaria Clara Senra.

Aniversário de Deborah Secco: atriz faz segunda festa com bolo gigante

O aniversário de Deborah Secco, celebrado no dia 26 de novembro, foi comemorado em dose dupla! Um dia antes da data oficial, ela fez um jantar com a família em um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro e, no dia seguinte, a artista celebrou com os amigos em São Paulo.

Para o evento na capital paulista, a mãe de Maria Flor apostou em um look preto e branco bem elegante e surpreendeu com o bolo escolhido para o momento. Um vintage cake com mais de um andar e bem grande foi o eleito para os parabéns; confira detalhes!

