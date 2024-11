Hugo Moura divide foto rara ao lado da namorada: 'Meu porto'

Ex-marido da atriz Deborah Secco, o diretor Hugo Moura compartilhou uma foto com a nova namorada, Maria Clara Senra

O ator e diretor Hugo Moura usou as redes sociais no domingo, 24, para compartilhar uma nova foto com a namorada, a jornalista Maria Clara Senra. Discreto, o ex-marido da atriz Deborah Seccoassumiu o romance com a comunicadora no início de novembro, após fortes rumores de que estariam vivendo um affair.

Em seu instagram oficial, Hugo publicou um clique tirado diretamente de uma câmera analógica, com efeito preto e branco, ao lado de Maria Clara. Enquanto o diretor registra o momento especial, a jornalista aparece sorridente no fundo da foto.

"Meu porto on film", escreveu Hugo Moura na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos deixaram mensagens carinhosas ao casal. "Amores imensos", disse um. "Que foto linda! Em filme tudo fica mais bonito!", falou outro. "Lindões", declarou um terceiro.

Maria Clara Senra também deixou um comentário especial na publicação: "Minha chave", escreveu a jornalista, acrescentando um emoji de coração vermelho. Vale lembrar que Hugo Moura e Deborah Secco foram casados por 9 anos.

Os dois anunciaram publicamente o fim da relação em abril deste ano. O diretor e a atriz são pais da pequena Maria Flor, de 8 anos, e possuem uma boa amizade.

Confira a publicação de Hugo Moura com a nova namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Moura (@hugomourag)

Quem é a namorada de Hugo Moura, ex de Deborah Secco?

Ex da atriz Deborah Secco, o ator e diretor Hugo Moura assumiu o relacionamento com Maria Clara Senra no início de novembro de 2024. Antes disso, rumores de que os dois estariam vivendo um affair passaram a circular na web, principalmente após serem vistos juntos em eventos.

Mas afinal, quem é Maria Clara Senra? A nova namorada de Hugo Moura é jornalista e trabalha como repórter no Canal Brasil. A comunicadora, que cobre eventos e festivais de cinema, costuma compartilhar em suas redes sociais momentos de seu dia a dia.

Atualmente, Maria Clara Senra possui pouco mais de 13 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram e tem publicado registros frequentes em que Hugo Moura aparece.

