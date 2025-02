David Junior e Yasmin Garcez exaltam vida e arte em união: 'Família é prioridade'

David Junior e Yasmin Garcez são pais das pequenas Amora e Odara; em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o casal abre a intimidade ao falar de família

Se na trama global das 9, Mania de Você, David Junior (39) tem uma família disfuncional, na vida real ele vive em harmonia. Casado com a atriz Yasmin Garcez (38), com quem tem Amora (4) e Odara (2), o ator tem como base o diálogo.

“A gente se complementa e conversa muito, porque viemos de mundos diferentes. Mas fora essa questão física e material, a psicológica também é uma coisa que trabalhamos muito. Nossas qualidades, nossos traumas, a gente fala muito sobre tudo, principalmente em como vamos criar duas meninas nesse mundo que, de alguma maneira, se apresenta bem disfuncional”, explica o artista, fazendo do aprendizado uma constante em sua vida.

“A gente aprende diariamente a ser pai, a ser mãe, erra, acerta, tropeça, mas está junto e sempre disposto a fazer dar certo”, conta ele, em papo exclusivo com CARAS no hotel Vila Galé, no Rio de Janeiro.

David se considera exceção à regra, pois teve os seus pais e avós casados até o fim da vida. “Minha família é prioridade acima de qualquer coisa e sou muito feliz de ter minha companheira de vida ao meu lado, a gente está construindo isso tudo juntos”, diz. É uma construção pessoal e profissional também, já que, juntos, eles criaram a animação infantil Hora do Blec.

“Nos damos bem no casamento e no trabalho porque a gente se escuta. E escutar não é só ouvir as palavras do outro, é refletir sobre elas e mudar o que precisa mudar. Acho até um pouco triste casais

que não conseguem ter um trabalho juntos por dificuldade de relacionamento, porque tudo para mim é um trabalho juntos. Administrar uma casa, administrar uma vida, para onde a gente está indo, criar dois seres humanos, decidir o que é e o que não é melhor... é um trabalho juntos. Acho que a gente faz isso muito bem porque queremos fazer dar certo”, acredita Yasmin.

Nascido em uma família cheia de mulheres, o artista está acostumado a conviver em um ambiente feminino. “Me sinto abençoado demais, porque, de fato, é um outro olhar. O olhar masculino, pelo menos o que eu aprendi, ele é muito opressor para o outro e para mim também. Então, ter essa outra perspectiva cria um balanço para que eu consiga olhar para a mulher de uma forma mais empática. E agora, criando duas meninas, mais ainda, porque eu mergulho realmente no universo feminino para entender que caminho seguir e aprender diariamente como lidar com essas questões”, afirma David, que procura não reproduzir certas coisas que passou na infância.

“Tive uma criação incrível, mas fui aquela criança que apanhou, que teve um monte de coisa como punição, sendo que eu era só uma criança. Hoje eu converso com minhas filhas e aprendi coisas simples, como abaixar para ficar na altura dos olhos da criança para que ela se sinta de igual para igual no diálogo”, ensina.

Para o par, o principal é que Amora e Odara sejam crianças felizes. “Essa era a minha meta como mãe, que as minhas filhas gostassem de ser quem elas são desde sempre e para sempre”, revela Yasmin. Para ela, não tem nada melhor, maior e mais desafiador que a maternidade.

“Faz com que a gente queira crescer, ser melhor. As crianças são seres vulneráveis e ser responsável por essas vulnerabilidades é uma missão gigantesca. A gente tem que se rever muito para poder cuidar delas. Eu aprendo muito com a maternidade, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Venho aprendendo a ter mais calma, mais paciência, resiliência, a dar cambalhotas por dentro por saber que estou falando com alguém que está aprendendo”, diz a atriz, que vem trabalhando a sua impaciência.

O universo infantil já era presente na vida do casal antes mesmo de eles se tornarem pais. Com David, Yasmin conseguiu tirar do papel uma ideia antiga de criar um desenho infantil focado no protagonismo negro.

“A ideia veio justamente por essa falta de protagonismo negro para o entretenimento, não só para as crianças pretas, mas para as crianças não pretas também, porque o protagonismo negro precisa ser naturalizado especialmente pelas pessoas brancas. O Blec é um sonho realizado e, ao mesmo tempo, algo que a gente precisa ver crescer muito mais do que o tamanho a que a gente já chegou”, diz a cofundadora.

Além de estar no YouTube, nas plataformas de música, na Netflix e nos livros, recentemente a produção ganhou uma coleção de roupas em parceria com uma loja de departamentos. “É um projeto que a gente chama de cauda longa, porque ele pode abrir frente para muitas coisas. Mas ele tem um custo alto e ainda não se paga. A gente investe porque acredita muito que ele seja necessário socialmente”, explica David.

O desenho conversa com a atual fase da TV brasileira, que aposta cada vez mais na representatividade e, hoje, tem três protagonistas negras no ar na TV Globo. “Acho mais do que necessário, porque a mulher preta é a base da pirâmide social. Então, nós, enquanto artistas, temos a responsabilidade de influenciar a sociedade com que a gente apresenta. Tudo isso é muito bom, necessário, mas tem muita estrada ainda. Esses lugares que estão sendo ocupados ainda precisam ter o peso da responsabilidade junto com o peso da absorção financeira, digamos assim. Eu gosto de ver essas meninas fazendo protagonistas, mas também quero vê-las nas publicidades, já que elas estão tendo essa visibilidade e isso a gente ainda não tem nesse mercado”, avalia.

Depois de Mania de Você, David protagonizará na Max a novela Dona Beija. Alcançar esses lugares o faz acreditar ainda mais nele. “Eu tinha muita dificuldade de sonhar, de me ver ocupando grandes espaços. Hoje, me considero não só uma pessoa vitoriosa, mas uma pessoa capaz. Se eu cheguei até aqui, com a idade que tenho, acredito que daqui a uns 40, 50 anos vou estar num lugar muito maior. Estou me capacitando para isso”, acredita.

“O que falta pra gente é oportunidade. Quando temos uma, vemos que não precisa ficar pedindo para existir. A gente pode ocupar esses lugares e de maneira digna. E, aí, a autoestima vai para outro lugar. Hoje me sinto uma pessoa muito mais preenchida dessa autoestima. Acreditando que o mercado precisa de mim e eu não preciso ficar mendigando alguma coisa. Tenho talento, capacidade, qualidades que são interessantes e que posso oferecer com excelência para o mercado”, finaliza o ator, que se vê como um sonhador: ele mira no céu, acreditando que tudo vai dar certo. E sempre dá!

