Com cliques fofos, Fred Bruno celebra aniversário do filho: "Maior presente"

O jornalista e ex-BBB Fred Bruno prestou uma bela homenagem para o filho, Cris, que completou três anos nesta segunda-feira (15)

Fred Bruno usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho, Cris. O menino, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Bianca Andrade, completou três anos de vida nesta segunda-feira, 15.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista, youtuber e ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos encantadora com o herdeiro e prestou uma bela homenagem para ele. "'Aproveita que passa rápido'. Acho que essa é uma das frases que eu mais ouço desde que o Cris veio ao mundo. E essa frase também é uma das que mais fazem sentido nesses três anos que o Neneco entrou nas nossas vidas, porque se tem uma coisa que eu faço é aproveitar cada segundo ao lado do meu maior presente", começou ele.

"Nossa conexão, nossos papos, nossas brincadeiras, a forma como a gente se entende só no olhar, nossos abraços e tudo que é nosso, é muito maior e melhor do que sempre foi meu grande sonho. Hoje faz 3 anos que tive o privilégio de viver o maior amor que um ser humano é capaz de sentir e de descobrir o que talvez seja minha principal missão na terra, ser pai do Cris. Necão, você é o maior amor da vida do papai e muito obrigado por me tornar uma pessoa infinitamente melhor. Terão horas que passarão rápido e outras devagar, mas independente do tempo, prometo pra sempre ser o seu amigão assim como você é o meu. Feliz aniversário, filho! Te amo", finalizou.

Mais cedo, Cris também ganhou uma homenagem de Bianca. "15 de Julho, dia de comemorar o nascimento desse carinha que me ensina todos os dias sobre a vida. Hoje cedo durante as minhas orações da manhã eu senti uma paz inexplicável na alma e agradeci por ter escolhido ser mãe (só em escrever isso meus olhos já estão cheios d’água). O Cris é, sem sombra de dúvidas, a minha paz. O Cris me mostra que a vida vai muito além do que eu imaginava. A vida é sonhar sim, é trabalhar sim, é ser uma mãe feliz na sua multiplicidade sim [...]", escreveu ela em um trecho.

Confira:

Festa de aniversário

Nesta segunda-feira, 15, Bianca Andrade voltou no tempo para comemorar o aniversário de três anos do seu filho, Cris. Isso porque a empresária se inspirou nos anos 2000 para decorar a festinha do pequeno. Ela compartilhou a mesa de doces do menino e um detalhe chamou a atenção: o bolo traz a foto de Cris feita com papel de arroz, fugindo dos bolos modernos de hoje em dia. Confira!