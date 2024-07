Bianca Andrade escolhe decoração dos anos 2000 para aniversário do filho

Bianca Andrade compartilhou detalhes da festinha de Cris, que completa 3 anos, em suas redes e chamou a atenção dos internautas

Nesta segunda-feira, 15, Bianca Andrade voltou no tempo para comemorar o aniversário de três anos do seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com o também influenciador Fred Bruno. Isso porque a empresária se inspirou nos anos 2000 para decorar a festinha do pequeno.

Bianca compartilhou a mesa de doces do menino e um detalhe chamou a atenção: o bolo traz a foto de Cris feita com papel de arroz, fugindo dos bolos modernos de hoje em dia.

Além do bolo bem estilo antiguinho, a disposição de como os docinhos foram arrumados também remete ao passado. A comemoração do aniversário de Cris aconteceu na casa de Bianca, em São Paulo. Mãe e filho se fantasiaram e a influenciadora espalhou muitos brinquedos pelo jardim para a criançada se acabar de brincar. Veja os detalhes!

Bianca Andrade faz linda declaração para o filho em aniversário

Em sua conta no Instagram, a Boca Rosa compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado do pequeno. Na legenda, a mamãe coruja se declarou.

"15 de Julho, dia de comemorar o nascimento desse carinha que me ensina todos os dias sobre a vida. Hoje cedo durante as minhas orações da manhã eu senti uma paz inexplicável na alma e agradeci por ter escolhido ser mãe (só em escrever isso meus olhos já estão cheios d’água). O Cris é, sem sombra de dúvidas, a minha paz. O Cris me mostra que a vida vai muito além do que eu imaginava. A vida é sonhar sim, é trabalhar sim, é ser uma mãe feliz na sua multiplicidade sim", começou ela.

Em seguida, a famosa relembrou um momento especial ao lado do herdeiro. "Mas a vida também é um dia de preguiça de domingo sem celular, é um passeio no laguinho com a família, é um piquenique em casa sentindo o solzinho bater no rosto… Esses dias ele disse: 'Mamãe, que piquenique gostoso, né? Tão bom esse solzinho no rosto'. Disse isso enquanto fechava os olhinhos característicos do pai, mas que eu ainda insisto em me enxergar um pouquinho neles. Nessa hora eu me emocionei, eu precisava tanto ouvir aquilo, e ele sabe disso…",confira o restante clicando aqui.