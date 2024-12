Cesar Tralli encanta com declaração especial para Ticiane Pinheiro

Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro completam sete anos de casamento nesta segunda-feira, 02, mas o jornalista antecipou as celebrações

O jornalista Cesar Tralli e a apresentadoraTiciane Pinheiro completam sete anos de casamento nesta segunda-feira, 02. Mas o jornalista antecipou as celebrações e usou as redes sociais neste domingo, 1, para homenagear a companheira.

Em uma publicação no feed do Instagram, ele compartilhou fotos ao lado da amada. "Abrindo as comemorações…. Nossos 7 anos de casados. Com tudo que tem de mais valioso: amor, admiração, afeto, Deus, companheirismo, cumplicidade, respeito, responsabilidade. Te amo. 02.12.2017", escreveu o apresentador da Globo.

Nos comentários, a apresentadora respondeu à declaração do companheiro. "Te amoooooooo Muito ! Que sorte a minha ter te encontrado nessa Vida e dividir tudo com você!!!!", afirmou Ticiane. E os internautas deixaram mensagens de carinho. "Parabéns! Viva o amor de vocês" disse uma. "Maravilhosos!! Casal que eu admiro muito!! É muito bonito ver o amor de vocês!! Que Deus os acompanhe sempre!", declarou outra. "Que casal lindo e simpático... amo vocês, beijão", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde 2014 e são pais de Manuella, de 5 anos.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por César Tralli (@cesartralli)

Ticiane Pinheiro exalta Cesar Tralli após indicação a prêmio: 'Nosso campeão'

Recentemente, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para deixar registrado o orgulho e admiração que sente pelo marido, Cesar Tralli, que foi novamente indicado ao prêmio 'Melhores do Ano', do 'Domingão com Huck', da TV Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da Record TV postou uma foto em que aparece ganhando um beijo no rosto de Tralli e escreveu uma bela declaração ao jornalista, que comanda o 'Jornal Hoje'.

"Troféu 'Melhores do Ano' como melhor jornalista... sim, meu marido, Cesar Tralli, está concorrendo novamente, e eu estou cheia de orgulho, porque vejo o quanto ele se dedica e é apaixonado pela sua profissão, busca se aprimorar a cada dia, porque ama seu público. Te amo meu amor, você já é nosso campeão em todos os aspectos pra nossa família!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

