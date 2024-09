"Você faz todos os momentos serem melhores", declarou o ator Cássio Reis ao comemorar o aniversário da atriz Fernanda Vasconcellos

Cássio Reis usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua esposa, Fernanda Vasconcellos. Neste sábado, 14, a atriz completou 40 anos de vida e ganhou uma bela homenagem do amado.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado de Fernanda e do filho do casal, Romeo, de dois aninhos, e falou sobre a felicidade que sente por partilhar a vida com ela.

"Feliz aniversário @fevasconcellos. Você faz todos os momentos serem melhores, as lembranças com você são as que aceleram meu coração. Que sorte partilhar a vida contigo e poder te celebrar diariamente. Desejo os melhores dias nesse novo ciclo com saúde e muitos sorrisos. Eu te amo em todos os momentos", escreveu o artista, que Noah, de 16 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits.

Fernanda recebeu mensagens de felicitações dos fãs do marido. "Feliz aniversário, minha amada @fevasconcellos!!! Você é como o céu de brigadeiro! Te amo", disse a atriz Ana Beatriz Nogueira. "Felicidades mil, Fernanda Vasconcelos, saúde e sucesso nesse seu novo ciclo!", desejou uma seguidora. "Gente, que lindo. Parabéns pelo aniversário e por se fazerem tão bem", falou outra.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Cássio Reis encanta os fãs ao postar fotos com os filhos

O ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de seus dois filhos. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista dividiu vários momentos com Noah, de 16 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits, e Romeo, de 2, de seu casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos.

Ao dividir os cliques encantadores, Cássio se declarou: "Nas Olimpíadas da vida… Deus me deu duas medalhas de ouro!", escreveu ele, fazendo referência aos Jogos Olímpicos que aconteceu em Paris, na França. Os internautas encheram a postagem de elogios. Confira a publicação!