O ator Cássio Reis encantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais várias fotos ao lado de seus filhos, Noah e Romeo

O ator Cássio Reis encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 3, ao compartilhar uma sequência de fotos de seus dois filhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista dividiu vários momentos com Noah, de 16 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Danielle Winits, e Romeo, de 2, de seu casamento com a atriz Fernanda Vasconcellos.

Ao dividir os cliques encantadores, Cássio se declarou: "Nas Olimpíadas da vida… Deus me deu duas medalhas de ouro!", escreveu ele, fazendo referência aos Jogos Olímpicos que acontece em Paris, na França.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Tão lindos", disse uma seguidora. "Medalhas mais que perfeitas!", escreveu outra. "Lindos. Deus abençoe sua família", falou uma fã. "É muita beleza e, na mesma grandeza, muito amor. Isso é muito lindo, um tesouro", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Romeo completou 2 anos em junho. Na ocasião, o ator compartilhou um álbum de fotos mostrando momentos desde o nascimento até os dias atuais de seu filho. Já na legenda, o papai falou sobre a transformação que o pequeno gerou em sua vida.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Fernanda Vasconcellos mostra detalhes do batizado do filho com Cássio Reis

A atriz Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 04, ao compartilhar detalhes da comemoração do batizado de seu filho, Romeo, de 2 anos, com o ator Cássio Reis. Em uma publicação feita no Instagram de ambos perfis, o casal postou momentos especiais da cerimônia.

"No batismo, a criança inicia sua jornada de fé, tornando-se um filho de Deus, um discípulo de Cristo, recebendo o Espírito Santo, fortalecendo a vida e a purificação espiritual", escreveu o ator na legenda. O evento contou com a presença da família dos atores. As fotos foram tiradas pelo fotógrafo Felipe Lourenço. Confira!