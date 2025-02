Carlinhos Brown encanta ao comemorar o aniversário do filho: 'Um brilho único'

O cantor Carlinhos Brown celebrou o aniversário de seis anos de seu filho, Daniel, com uma bela homenagem nas redes sociais

Carlinhos Brown usou as redes sociais para comemorar o aniversário de seis anos do filho, Daniel, fruto de seu relacionamento com Danielle Barvanelle. O cantor compartilhou uma foto do herdeiro em seu perfil e prestou uma bela homenagem.

"Dizem que 13 é número de sorte, e posso confirmar. Afinal, é o dia de Santo Antônio e também o dia em que ganhei um presente para a vida inteira: meu filho Daniel. Daniel chegou trazendo luz, vigor e uma nova energia para viver e conviver. A criança ilumina os nossos caminhos, e ele, meu caçula dos filhos homens, renovou minhas forças e expectativas. É amado pelos sete irmãos e tem um brilho único", disse o artista no começo do texto.

"Daniel, que sua força nunca te abandone e que esse sorriso lindo nunca escape do seu rosto. Você já demonstra tanto talento na robótica, na música e nas artes plásticas! Sou um pai apaixonado, bobo e imensamente feliz por você. Hoje, todos nós dizemos com o coração cheio: feliz aniversário, meu filho! Te amo", finalizou.

Além de Daniel, Carlinhos Brown também é pai de Nina de Freitas, Miguel Freitas, Clara Buarque, Cecilia, Leila, Francisco e Maria Madah.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)

Carlinhos Brown homenageia os filhos

No Dia do Filho, Carlinhos Brown compartilhou em suas redes sociais fotos com os oito herdeiros e prestou uma homenagem especial.

"Os filhos são como notas musicais que compõem a melodia da vida. Cada um com seu ritmo, cada um com sua cor, todos juntos formando uma sinfonia de sorrisos e esperanças. Nesse dia, a gente se abraça, a gente canta, a gente dança. A gente celebra a pureza, a inocência e a força que só os filhos nos dão", disse ele no começo da mensagem.

E completou: "Nesse dia tão especial, celebro a musicalidade dos meus filhos. Do menor à maior, todos têm a veia musical vibrante. O que me enche de orgulho! Axé, meus filhos, meu tesouro, minha inspiração. Que cada dia seja um Dia dos Filhos, um dia de amor, um dia de paz, um dia de luz!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)

Leia também:Fernanda Rodrigues comemora 9 anos do filho caçula: 'Meu sol'