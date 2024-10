Carlinhos Brown encanta ao surgir em foto rara com a filha: 'Doce e iluminada'

O cantor Carlinhos Brown compartilhou uma bela homenagem de aniversário à filha, Leila, que completou 15 anos de vida

O cantor e compositor Carlinhos Brown usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem para lá de especial à filha, Leila, que completa 15 anos de vida nesta segunda-feira, 21. Em seu Instagram oficial, o artista publicou uma foto rara ao lado da herdeira e a parabenizou pela data comemorativa.

"Hoje celebramos os 15 anos da nossa querida Leila! Uma menina doce e iluminada, que se tornou um presente precioso para toda a nossa família. Seu sorriso traz alegria e luz aos nossos dias, e cada momento ao seu lado é uma verdadeira bênção", iniciou Carlinhos na legenda.

"Agradecemos a Deus por ter trazido você para as nossas vidas, filha. Que este novo capítulo de sua vida seja repleto de sonhos realizados, amor e felicidade. Estamos ansiosos para ver todas as maravilhas que o futuro reserva para você! Te amo!", completou o cantor.

Encantados com o clique inédito do pai com a filha, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos dois nos comentários. "Parabéns à Leila e ao pai orgulhoso!", declarou uma seguidora. "Lindeza! Vida longa a Leiloca!", desejou outra. "Celebrem! Cresça feliz, princesa", disse uma terceira.

Além de Leila, Carlinhos Brown também é pai de outros sete filhos: Nina de Freitas, de 31 anos, Miguel Freitas, de 27, Clara, de 25, Cecilia, de 17, Francisco, de 26, Daniel, de 5, e Maria Madah, de 2.

Confira a foto de Carlinhos Brown com a filha, Leila:

