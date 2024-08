Davi Brito completa 22 anos neste sábado, 22. E, para celebrar a data, Elisangela Brito, mãe do baiano, encomendou um bolo diferentão

Campeão do BBB 24, da TV Globo, Davi Brito completa 22 anos neste sábado, 22. E, para celebrar a data, Elisangela Brito, mãe do baiano, encomendou um bolo diferentão, que chamou a atenção dos internautas nas redes sociais.

Com quatro camadas, a base do bolo exibe uma imagem dos pontos turísticos de Salvador (BA), como o Pelourinho e o Farol da Barra. A decoração conta também com um troféu e uma foto de Davi. Além da mensagem: "Sempre lute com garra e determinação pelos seus ideiais. O verdadeiro campeão é aquele que acredita na vitória!".

Na legenda da foto postada nos stories, a mãe do ex-BBB escreveu: "O cara comum da Bahia". Na rede social X, antigo Twitter, os internautas opinaram sobre o bolo. "O bolo ficou a cara dele", disse um. "Meu Deus que coisa brega", escreveu outra. "Terrível e brega", concordou um terceiro. Enquanto que outros aproveitaram para desejar feliz aniversário ao ex-BBB.

Veja o bolo:

Bolo de aniversário de Davi Brito (Reprodução/Instagram)

Em seu perfil no Instagram, Davi Brito celebrou a data especial. "Agradeço a Deus por mais um ano de vida. Por todo o amadurecimento, o crescimento, a luta, a resiliência, as experiências, as conquistas e as bênçãos colocadas na minha vida. Senhor, tenho apenas a Ti para agradecer. Agradeço pela minha família amada, pelos amigos verdadeiros e pelo sucesso alcançado. Que neste próximo ano eu possa espalhar ainda mais as palavras de amor e sabedoria", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi Brito faz procedimento estético nos dentes e mostra resultado

Na última quinta-feira, 22, o campeão do Big Brother Brasil 24 decidiu trocar suas lentes de contato nos dentes. Em seu Instagram Stories, o famoso fez questão de mostrar o resultado do procedimento. "Estou a fazer meus dentinhos. Da última vez que vim ao dentista, fiz a parte de cima. Antes do polimento, ele deu um grau e ficou branquelo. Agora vamos fazer a parte de baixo", contou ele.