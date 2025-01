Bárbara Borges comemora 46 anos ao lado da família: 'Cheia de vida'

A atriz Bárbara Borges reuniu amigos e familiares em um passeio de barco para celebrar seu aniversário de 46 anos; veja fotos

Dia de festa para Bárbara Borges! A atriz e campeã de 'A Fazenda 14', da Record TV, celebrou a chegada de seus 46 anos em grande estilo no domingo, 26, ao lado de familiares e amigos próximos em um passeio de barco especial.

Em seu perfil no Instagram, a aniversariante do dia abriu um álbum de fotos de alguns momentos marcantes da celebração. Nas imagens, Bárbara aparece esbanjando alegria ao lado dos filhos e do namorado, o também ator Iran Malfitano.

A artista ainda posou no mar junto com os herdeiros e o companheiro. "Meu dia feliz!!! Cheguei aos 46!! Fazer aniversário é ficar cheia de vida!!! Amo muito tudo isso!!!", escreveu Bárbara Borges na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas de felicitações pelo aniversário da ex-A Fazenda. "Viva você lindeza! Que seu novo ciclo seja próspero, afetuoso e com muitos motivos incríveis para você comemorar!", desejou a atriz Helena Fernandes.

"46 anos tendo essa energia linda que contagia todo mundo! Feliz aniversário, Babizinha", declarou uma seguidora. "Não consigo sair dessas fotos de tão lindas! Parabéns Babi, Iran e toda família", disse mais uma.

Bárbara Borges relembra vida antes de A Fazenda

Bárbara Borges continua a colher os frutos de sua participação em A Fazenda 14, reality show que ela considera um ponto de virada em sua carreira artística e vida pessoal. Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, a atriz compartilhou os motivos que a levaram a aceitar o convite da Record, revelando que enfrentou momentos de superação antes de retornar ao estrelato; confira o bate-papo completo com a artista!

