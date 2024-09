Iran Malfitano entrega como é a relação com filhos de Bárbara Borges: 'Uma família'

Em entrevista à CARAS Brasil, Iran Malfitano abre intimidade da família e revela como lida com o clima de casa cheia com Bárbara Borges e filhos

Nos últimos dois anos a felicidade de Iran Malfitano (42) não está somente ligada ao bom relacionamento que construiu ao lado de Bárbara Borges (45), mas também com os filhos de sua companheira: Martim (7) e Theo (5). Em entrevista à CARAS Brasil, o pai de Laura (13), contou como lida com o clima constante de casa cheia que surgiu desde que passou a morar com a amada, com quem tem construído uma família harmoniosa.

"Moro com a Babi há quase dois anos, a Laura se dá super bem com os meninos, ela ama os meninos e os meninos amam a Laura. Quando eles juntam é uma energia só tem quando eles estão juntos", diz o artista, que recentemente viu a herdeira estrear na telinha da Globo na novela Mania de Você.

"É uma coisa muito legal da gente viver, porque nem sempre eles estão em celular e tablet, eles são muito ativos quando os três estão juntos, muita brincadeira que eles inventam, essas brincadeiras que tiram as crianças de todas as telas e dessas tecnologias", completa.

Muito satisfeito com a relação que se construiu, Iran não tem dúvidas que sua felicidade está completa: "A gente gosta muito porque quando eles estão juntos é uma família de encher os olhos e me deixa muito feliz".

Ainda sobre o lado família, o paizão também falou sobre como sempre foi ativo na paternidade e antes mesmo do divórcio com a mãe da Laura, sempre fez questão de estar presente e atuante na rotina da filha. "Me sinto muito feliz por ter me privilegiado. Eu que ganhei por ter dedicado o tempo que eu pude pra minha filha".

"Porque na infância muitas vezes a gente reclama que a casa fica cheia de brinquedos espalhados e as paredes estão sujas, mas em pouco tempo os nossos filhos crescem e a casa volta a ficar limpa ou chão sem brinquedo, mas no coração vai faltar um pedaço, porque os filhos estão vivendo suas próprias vidas, é coisa comum", reflete.