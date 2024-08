Bárbara Borges relembra vida antes de A Fazenda e desabafa: 'Fui no fundo do poço'

Durante o programa Desconecta Rio, da TV CARAS, Bárbara Borges explica por que entrou em A Fazenda, reality o qual saiu com o título de campeã

Bárbara Borges (45) ainda tem colhido bons frutos de sua passagem por A Fazenda 14, reality show o qual ela considera responsável pela virada de chave em sua carreira artística e vida pessoal. Durante entrevista no programa Desconecta Rio, da TV CARAS, a atriz explicou os motivos que a levaram a aceitar o convite da Record e confessa que viveu momentos de superação antes de voltar ao estrelato.

"Eu jamais imaginaria participar da Fazenda há uns dez anos atrás ou cinco até. Ele veio num momento em que eu realmente me senti preparada para viver essa exposição nua e crua. Eu sempre fui mais reservada. Apesar de ser atriz, adorar um palco, luzes e holofotes quando eu estou atuando... na minha vida, no dia a dia, eu gosto mais de ficar quietinha, na minha", afirma.

Babi completa dizendo que embora tenha uma personalidade mais retraída, o convite para o programa surgiu em um momento onde ela havia passado por momentos delicados de saúde mental e superação de traumas, além de baixas oportunidades profissionais. "A vida foi me levando pra esse autoconhecimento em que eu me fortaleci", relembra.

"Eu fui pro fundo do poço, tive um momento de depressão, um momento de muita tristeza, em que muitas coisas que eu considerava seguras e definitivas, onde eu me apoiava, colocava todas as minhas fichas, tudo ruim. E aí eu fiquei sem nada, mergulhei em espiritualidade, autoconhecimento, terapia, tudo pra me fortalecer e isso tudo trouxe uma nova Bárbara. E naquele momento, pela primeira vez, eu realmente pensei assim: 'talvez essa seja uma opção, um caminho'".

Ainda durante o bate-papo com a apresentadora Valença Sotero, a atriz comentou sobre ter chegada a final da competição e ter conquistado o título de grande campeã da temporada. Segundo Babi, ela sempre esteve confiante quanto aos rumos do jogo. "Eu tinha na minha cabeça que eu ia chegar na final. Lógico que eu tinha uma vontade muito grande de ganhar, mas eu não tenho o menor perfil de quem participa de reality, principalmente de quem ganha. Eu sou atípica", brinca.

