Aniversariante do dia, Cesar Cielo fala da expectativa para o nascimento da filha: 'Superfeliz'

Em entrevista à CARAS Brasil, o campeão olímpico Cesar Cielo, que completa 38 anos nesta sexta-feira, 10, fala da expectativa para o nascimento da filha

Dono de três medalhas olímpicas, o ex-nadador Cesar Cielo está completando 38 anos nesta sexta-feira (10). Faltando pouquíssimos dias para o nascimento de sua segunda filha, fruto do casamento com a modelo Kelly Gish Cielo, o ex-atleta conta o que pretende fazer para comemorar a data especial, detalha nova carreira como palestrante, entrega desejos para 2025 e fala da expectativa para a chegada de Isabella.

O campeão olímpico pretende celebrar o aniversário de forma bastante íntima. “Vou jantar com a família, ficar quietinho aqui em Itajaí (Santa Catarina), aproveitar para dar uma descansada, porque, talvez, seja aí um dos últimos finais de semana antes da minha filha nascer. Então, vou aproveitar para dar uma recuperada e me preparar para o nascimento dela”, conta.

Por falar na caçula, que está prestes a vir ao mundo, Cielo confessa como está a expectativa para o nascimento da herdeira. O ex-nadador já é pai do pequeno Thomas (9). “A expectativa está superlegal, a gente está superfeliz. Está chegando a hora né? É para o final do mês, a previsão de nascimento, e a gente está muito contente. Desde o começo, tudo vem dando muito certo. A minha esposa não ficou doente, não passou mal, não tivemos nenhum tipo de preocupação durante a gravidez dela. Então, tudo correu superbem”, revela.

Kelly Gish Cielo, Cesar Cielo e o pequeno Thomas - Foto: Reprodução/Instagram

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

O ex-atleta garante que curte bastante comemorar a data, mas ressalta que sempre optou por organizar eventos mais privados. “Gosto de comemorar entre os amigos, uma coisa mais privada, mais particular. Nunca comemorei muito meu aniversário porque, nessa época do ano, sempre treinei mais pesado, já tinha voltado normalmente os treinamentos da temporada. Tanto que nos Estados Unidos, quando eu estava na universidade, dia 10 tinha competição todo ano contra uma outra universidade lá. Então, eu passava o aniversário, todos os anos de universidade, em competição. Com isso, meio que acostumei a passar o aniversário trabalhando. Nunca fui de comemorar; além de um bolinho, um abraço dos amigos e parabéns”, fala.

Cielo entrega um presente que gostaria de ganhar. “Estava querendo dar uma arrumada no meu escritório (risos). Uma cadeira nova, uma poltrona nova, talvez um pouco mais confortável, uns equipamentos para o computador, para eu conseguir trabalhar um pouco melhor, mais confortável. Eu gosto dessas coisinhas de escritório, que você coloca o computador, um outro que você consegue apoiar o celular, o monitor extra (...) Tem todos esses apetrechos aí de escritório (risos). Sempre gosto de renovar. Acho que agora, se eu comprasse uma cadeira nova, ia ser legal”, diz.

TRAJETÓRIA BRILHANTE

Cesar Cielo é considerado um dos maiores nadadores da história do Brasil. Em toda a sua carreira, soma 38 medalhas (24 ouros, 4 pratas e 10 bronzes). Foi o primeiro e único (até o momento) campeão olímpico da natação na prova dos 50m livre em Pequim 2008 com o recorde de tempo de 20,91 segundos. Tem o bronze nos 100m livre da mesma edição olímpica e também o terceiro lugar nos 50m livre de Londres 2012.

Em 2018, na sua despedida das piscinas, no Mundial de curta em Hangzhou, China, Cielo garantiu a medalha de bronze nos 4x100m livre ao lado de Marcelo Chierighini, Matheus Santana e Breno Correia. Com isso, somou na carreira 11 medalhas em Mundiais contando piscina longa e curta.

“Acho que todo ano eu tive grandes momentos, olhando do meu lado bem pessoal, né? Gosto de cada um deles por motivos diferentes. Eles aconteceram por razões bem diferentes também; mas ao citar um, é o Mundial de 2013, de Barcelona. Foi um ano de muita superação para mim, depois da cirurgia no joelho, de dar a volta por cima. Aquele ano me mostrou que a nossa dedicação, disciplina e eficiência com relação ao que a gente quer, é puramente uma escolha”, frisa.

“Acho que se todo mundo visse o prêmio no final da corrida, antes dela começar – estou fazendo uma metáfora aí – faria esse trajeto de outra forma. E naquele ano, me vi fazendo tudo o que eu estava fazendo, mesmo com as dificuldades. Então, foi muito legal poder provar para mim mesmo, e passar por aquele momento de muita superação, que foi o ano de 2013”, emenda.

NOVA CARREIRA

Além de nadador recordista e campeão olímpico, Cesar Cielo resolveu se dedicar às palestras. Ele viaja por todo o País compartilhando experiências de como alcançar resultados extraordinários, fazendo um bom planejamento sem deixar que emoções como medo e insegurança interfiram no desempenho.

“As palestras começaram mais para o final da minha carreira, por volta de 2019. E eu fui me profissionalizando cada vez mais. Hoje, a gente tem um time que me ajuda a fazer a gestão desses eventos. Nos últimos três anos, a gente fez cerca de 300 – bem movimentado mesmo. Tem sido uma coisa muito legal para mim e para a minha carreira. E eu gosto de falar sobre performance, principalmente usando os meus exemplos como uma base de estudo. E no caso do esporte, ele é muito transferível, ele é muito fácil de você poder fazer as comparações com outras áreas”, explica.

“Tenho sido muito chamado pelo meio corporativo para compor os treinamentos de empresa, para participar de eventos – e muitas vezes motivacionais, no meio do ano, para dar uma agitada na empresa também, uma energizada, aquela energizada de meio de ano ou de reta final, para dar aquele gás no último quarto do ano. A ideia é sempre tentar levar ferramentas que funcionaram para mim, que me ajudaram a elevar o meu nível de resultado, para essas palestras, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações também”, completa.

DESEJOS PARA 2025

O ano de 2025 está só começando e Cielo tem muitos desejos e planos para os próximos meses. “Quero continuar nessa mesma tocada que a gente vem fazendo nesses últimos anos, com muito sucesso nos eventos e nas palestras, com números muito expressivos, continuar fazendo isso aí, continuar melhorando cada vez mais a palestra em si, levar cada vez mais conteúdo bacana e mais relevante para as pessoas que me contratam e muita saúde. No final das contas é isso, precisamos de saúde para poder fazer tudo o que a gente quer. Então, que seja um ano de muito sucesso e de muito trabalho”, finaliza o ex-nadador.

Leia também:Beth Goulart reflete sobre legado de Paulo Goulart e Nicette Bruno: ‘Amor, respeito e dignidade'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CESAR CIELO NO INSTAGRAM: