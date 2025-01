Ana Paula Siebert celebra o aniversário da mãe com festa e declaração

Ana Paula Siebert usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para a mãe Inês Boeing, que está completando 65 anos

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 20, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da festa de aniversário de sua mãe Inês Boeing, que está completando 65 anos de vida.

O evento contou com uma decoração elegante e sofisticada, repleta de flores coloridas. Ana Paula posou sorridente ao lado da mãe e também da filha Vicky, de quatro anos, fruto do seu casamento com Roberto Justus.

Na legenda, a famosa ainda se declarou. "Chegamos para uma tarde muito especial. 65 anos da minha mãe… dá para acreditar?! Dia de comemorar a vida de quem deu a maior parte da sua vida para cuidar de mim. Desejo que seus dias sejam coloridos, floridos (como você sempre quer) alegres e cheios de saúde. Sua felicidade é a minha e ter você ao nosso lado é uma sorte. Te amamos demais, você é a melhor mãe que eu poderia ter! Que sorte da Vicky ter uma vovó assim! Feliz aniversário! Rumo aos 100", escreveu Ana Paula.

Reflexão

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram na quinta-feira, 16, para responder algumas curiosidades dos internautas e, dentre os questionamentos, um internauta perguntou sobre sua vida como influenciadora.

"Como é ser influenciadora nos dias de hoje? Com um país tão desigual?", quis saber a pessoa. E Ana Paula começou dizendo: "Eu já me questionei muito, o que expor, como expor... em um mundo onde alguns têm tanto e outros nada. Complexo, delicado. Mas preciso enxergar tudo isso de forma muito profissional".

E continuou: "A minha rede social é meu trabalho, minha fonte de renda, algo que amo fazer, mas que precisa ter uma conexão com o público que eu quero atingir e que transita dentro das marcas que me contratam. Apesar disso, tento transmitir minha mensagem com humildade e leveza, as redes sociais de hoje são as 'novelas' de antigamente. São vocês todos dia aqui querendo ver o próximo capítulo!".

Em seguida, refletiu: "Divido minha vida, diariamente, alguns momentos não, outros sim. Mas tenho a alegria de sempre saber que posso levar comigo e também trazer alegria a alguns seguidores que não poderiam conhecer lugares, histórias, pessoas e que hoje conhecem através dos meus olhos! Recebo inúmeras mensagens todos os dias me agradecendo por mostrar o mundo, novos cenários, trazer alegria e isso me deixa bastante feliz!", encerrou.

