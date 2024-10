Filha de Ana Maria Braga recebe elogios por vida simples ao posar com a família

'Naturalmente maravilhosos'; filha de Ana Maria Braga postou fotos ao lado do marido, Badarik González, e dos quatro filhos

A primogênita da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, publicou no Instagram neste sábado, 05, fotos ao lado do marido, o professor de ioga colombiano Badarik González, e os quatro filhos dela.

"Ser feliz e saber-se. Aqui, agora", escreveu Mariana na legenda. Nas imagens ela, que segue um estilo de vida simples e cercada pela natureza em São Paulo, aparece em cliques descontraídos em casa ao lado dos filhos enquanto se diverte e usam bigodes falsos.

Nos comentários do post os seguidores elogiaram a simplicidade da família: "Amo! Naturalmente maravilhosos!", escreveu uma seguidora, "Chique demais viver a vida de forma simples e alegre. Fico encantada, pois eu também me identifico. Apesar de ter vida confortável, somos simples assim. Isso é ser chique demais. Gratidão por compartilhar. Muitas felicidades", opinou uma segunda seguidora, "Ensinei sempre para minhas filhas -- hoje jovens de 39 e 38 anos --que o menos sempre é mais. Parabéns, doce Mariana, pelo modo simples de viver", comentou outra.

Ana Maria Braga encanta com vídeo de visita em sua cidade natal

A apresentadora Ana Maria Braga viveu um momento nostálgico nesta semana ao visitar sua cidade natal. Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo de quando foi passear por São Joaquim da Barra, que foi onde cresceu.

Nas imagens, ela fez um passeio de carro pelas ruas da cidade e reconheceu vários pontos que marcaram sua infância. Inclusive, ela visitou o local onde ficava sua casa e que agora é um comércio. "De volta a São Joaquim da Barra. Aproveitei que fui ver a minha amiga Regina em Barretos e dei uma passada na cidade onde nasci. Eu não consigo lembrar a última vez que havia estado lá. É muito nostálgico voltar aos lugares do nosso passado, não é? Nossa, quantas histórias. Foi bom te ver, São Joaquim da Barra", disse ela.

A apresentadora não voltava na cidade há muitos anos e ficou comovida com as memórias. "Para voltar para São Paulo tem dois caminhos: lá pela Washington Luiz ou pela Anhanguera. Pela Anhanguera, a gente passa na cidade que nasci. E não é que lembro até do nome da rua? Eu morava na Minas Gerais. Meu pai era chofer de táxi. Quando eu era criança, vinha aqui conversar com ele", declarou.