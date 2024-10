Ana Furtado celebra um ano de cura do câncer: 'Comemorar todos os dias'

A apresentadora Ana Furtado resgatou um vídeo emocionante do último dia em que tomou o medicamento do tratamento contra o câncer

A atriz e apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para compartilhar com os seguidores um relato emocionante a respeito de sua luta contra o câncer de mama. Por meio de seu Instagram oficial, a artista celebrou um ano de cura da doença.

Para ilustrar a data especial, Ana resgatou um vídeo gravado no dia em que finalizou seu tratamento. No registro, ela aparece ao lado do marido, o diretor de TV Boninho, enquanto toma o último comprimido do remédio.

Além da filmagem, Ana Furtado também escolheu imagens do lançamento de seu livro, intitulado 'Até Nunca Mais', onde conta a história de vida e a jornada contra o câncer. A obra foi disponibilizada na mesma época em que a apresentadora concluiu o tratamento.

Na legenda da publicação, a esposa de Boninho celebrou a vitória em sua saúde e agradeceu especialmente ao marido e à filha do casal, Isabella, de 17 anos. "Há 1 ano eu pude gritar a plenos pulmões ‘ACABOU!!!’. 365 dias dessa vitória linda que não é só minha. É nossa, Boninho e Isabella Furtado, meus melhores remédios", iniciou ela.

"Foi também há 1 ano que lancei Até Nunca Mais, onde pude compartilhar com vocês a minha história e contar sobre a minha jornada, com parte da renda revertida para o @institutoprotea. E essa é uma vitória que eu faço questão de comemorar TODOS OS DIAS, desde então. Sou muito grata pela minha cura, por cada palavra de carinho e apoio que recebi ao longo de todo esse tempo, por cada pessoa querida que esteve ao meu lado quando eu mais precisei. Venci e sigo vencendo, todos os dias, sendo imensamente feliz, trabalhando muito e acima de tudo, vivendo intensamente!", completou.

Para quem não sabe, Ana Furtado lutou contra um câncer de mama durante cinco anos. Em novembro de 2023, ela celebrou, bastante emocionada, a notícia de que realmente estava curada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Boninho e Ana Furtado arrematam joia icônica de Hebe Camargo

Recentemente, Boninho e Ana Furtado se reuniram com outras celebridades para participar de um leilão beneficente que arrecada fundos para o combate ao câncer. Durante o evento, o casal aproveitou a oportunidade para arrematar uma joia icônica que pertenceu à saudosa apresentadora Hebe Camargo (1929-2012); confira detalhes!