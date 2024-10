Alexandre Pato compartilha registro raro do filho em homenagem ao Dia das Crianças

Em nova atualização nas redes sociais, Alexandre Pato publicou foto rara do filho, Benjamin, em celebração ao Dia das Crianças

Na manhã deste sábado, 12, Alexandre Pato encantou os internautas ao publicar registro raro do filho, Benjamin, de nove meses, em homenagem ao Dia das Crianças. O pequeno é fruto do casamento do ex-jogador de futebol com Rebeca Abravanel.

"Feliz dia das crianças, big boy", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores encheram o pequeno de elogios. "Que criança mais linda!!", disse um fã. "Não aguento esses cachinhos", escreveu outro. "Já está um rapaz!", declarou mais um.

Alexandre Pato sai em defesa após polêmica com Patrícia Abravanel

Em meio à polêmica envolvendo Lívia Andrade, Alexandre Pato usou as redes sociais para se manifestar em defesa de sua cunhada, Patrícia Abravanel. Casado com Rebeca Abravanel, ele deixou um comentário elogiando a apresentadora e destacando que ela "honra o legado" do sogro, o apresentador Silvio Santos.

Para quem não acompanhou, a polêmica começou quando Lívia Andrade postou uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do 'Domingão', na Globo. Na legenda, ela fez um comentário que foi apontado como uma indireta para as filhas de Silvio Santos depois que a loira deixou o SBT: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira!”, disse.

Em resposta, Patrícia usou as redes sociais para compartilhar uma foto nos bastidores da atração, que antes era comandada por seu pai. Após a polêmica, ela afirmou que carrega o legado de sua família com muito orgulho: “No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai”, disse.

“Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!!!”, completou Patrícia, que recebeu um recado do cunhado: “Herdeira , honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vaiiii Pati!”, disse Pato.