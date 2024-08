Produtora de grãos gaúcha une paixão e família no campo: 'Isso me move'

Em entrevista à Revista CARAS, a produtora de grãos gaúcha Fernanda Falcão conta como equilibra o trabalho no campo e a família

Aos 42 anos, a engenheira agrônoma Fernanda Falcão é um exemplo de comprometimento e amor pelo agro. Eleita de Rodrigo Minguini (42), que também é engenheiro agrônomo, e mãe de Pedro (5) e Matheus (4), ela gerencia a Sementes Falcão, localizada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Com mestrado em Produção de Sementes, ela segue os passos de uma família que atua há gerações no campo. "Nunca tive dúvidas sobre qual profissão seguir. Sou apaixonada pelo campo e isso me move diariamente", declara ela.

A empresa familiar, que começou com seu avô na década de 1970, hoje é um pilar no setor, produzindo soja, trigo e aveia branca. A rotina de Fernanda é marcada pela constante dinâmica do setor agrícola.

"Nosso trabalho exige resiliência e muito conhecimento. Não existe rotina, cada dia traz novos desafios e aprendizados", conta ela. "Às vezes, é preciso quebrar paradigmas para conquistar o seu espaço". Incansável na busca por conhecimento, ela aconselha outras mulheres que estão evoluindo no setor. "Grandes conquistas exigem esforço e cada novo desafio é uma oportunidade de crescimento", reflete a produtora de grãos.

