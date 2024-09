Pecuarista Gerusa do Amaral amplia visão no agro: 'Grande vitória'

Em entrevista à Revista CARAS, Gerusa do Amaral analisa sua jornada no agro e confessa sobre importância do empreendedorismo feminino

Com raízes profundas no agronegócio, Gerusa do Amaral (53) firmou-se como um verdadeiro exemplo de empreendedorismo feminino no setor. Filha de agricultora, ela aprendeu, desde cedo, a superar os desafios e, atualmente, comanda o criatório Tabapuã da Gê 05, localizado em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul.

“O foco e a determinação de minha mãe foram essenciais para me trazerem até aqui”, entrega ela, que atua ao lado do marido, João Trivelato Neto (44). “A mulher tem poder e visão de negócios. Precisa respeitar e ser respeitada.”, declara Gerusa.

Referência no melhoramento genético da raça zebuína Tabapuã, o empreendimento de Gerusa detém o título de vaca mais valiosa da raça no País. “Para nós, esse título é uma grande vitória”, diz.

Além de seu papel empreendedor, Gerusa tem uma visão estratégica para o futuro, integrando as suas herdeiras, Maria Julia (18) e Maria Clara (15), no processo de sucessão familiar.

“A preparação delas é praticamente a mesma que tive com a minha mãe, mas com mais diálogo. Contamos para elas quais são os desafios e os compromissos que temos. Não é fácil, mas o trabalho começa agora”, afirma Gerusa.