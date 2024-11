Com patrocínio da JBS, CARAS Country Talks reúne líderes femininas de destaque no agronegócio

Evento aconteceu em São Paulo com presença de grandes nomes do setor, em um dos encontros mais relevantes para o agro no Brasil

O CARAS Country Talks, iniciativa voltada para homenagear e dar voz às mulheres no agronegócio, foi realizado no dia 15 de outubro de 2024, no Blue Note, em São Paulo, às 18h. A data foi escolhida em celebração ao Dia Internacional da Mulher Rural.

O evento, promovido pela CARAS e com patrocínio da JBS, proporcionou um espaço para aprofundar a discussão sobre a crescente atuação feminina no agro, abordando temas como inovação, sustentabilidade e liderança.

Nos últimos dois anos, CARAS tem dedicado atenção especial às trajetórias dessas mulheres por meio de sua coluna CARAS Country, que destaca suas conquistas e impactos no setor.

Para acompanhar de perto essa jornada inspiradora, acesse: https://caras.com.br/canal/country/

Destaques do cenário feminino no agro

Cerca de 14 milhões de mulheres atuam no setor;

19% são proprietárias de estabelecimentos agrícolas;

947 mil comandam seus próprios patrimônios;

34% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres;

Aproximadamente 30 milhões de hectares estão sob administração feminina, representando cerca de 8,5% da área agrícola atual.



O painel central, mediado pelo conferencista José Luís Tejon, discutiu o tema "Inovação e Desafios no Agronegócio: Como as Mulheres Estão Liderando a Transformação", com foco em economia, sustentabilidade, sucessão e inovação.

No painel "Cooperação, Inovação e Empreendedorismo: A Alta Tecnologia para um Mundo Cada Vez Mais Humano", a diretora de qualidade da JBS, Emília Raucci, compartilhou sua experiência.

“Quando falamos da jornada de nós, mulheres, com todas as nossas virtudes e responsabilidades que temos, como fazemos para poder liderar transformações? Dentro da empresa, fui convidada a liderar a unidade de negócios Friboi, que produz proteína bovina, em 2015. Ou seja, um ambiente com muitos homens. Nosso desafio era transformar questões internas, algo que conseguimos conduzir, valorizando as pessoas”, explica.

Confira aqui o vídeo dos melhores momentos do evento.