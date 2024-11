Zendaya e Tom Holland atuarão juntos mais uma vez; saiba detalhes

Zendaya e Tom Holland atuarão juntos no próximo filme de Christopher Nolan; a produção tem previsão para chegar nos cinemas em 2026

Depois de protagonizarem 3 filmes da franquia Homem-Aranha, com o quarto já em produção, os namorados Zendaya e Tom Holland atuarão juntos no próximo filme do diretor Christopher Nolan.

Segundo informações do Deadline, além da estrela de 'Duna', Anne Hathaway também foi um dos novos nomes a entrarem no filme, ainda não intitulado, do famoso diretor em parceria com a Universal. Assim, a dupla de atrizes se junta a fortes nomes do elenco já anunciados, como Tom Holland e Matt Damon.

As filmagens estão programadas para começar no início de 2025 e o filme deve ser lançado no dia 17 de julho de 2026, e o enredo do filme permanece completamente em segredo. Ainda segundo o Deadline, algumas fontes informaram que as sinopses ou descrições do filme publicadas até o momento estão erradas.

Tom Holland e Zendaya se conheceram em 2017 nas gravações do primeiro filme de trilogia mais recente de Homem-Aranha, da Marvel. Amigos por muitos anos, o casal assumiu seu relacionamento em 2021, após serem flagrados aos beijos em um carro na saída da casa da atriz em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Discreta sobre relacionamento, Zendaya dá declaração rara sobre Tom Holland

Mesmo reservada com sua vida pessoal, Zendaya deu uma rara declaração sobre seu namorado, Tom Holland. Na ocasião, ela falou sobre o namorado e os possíveis planos dos dois para construir uma família.

Sobre o início de seu relacionamento com o ator, ela disse: “Nós éramos muito, muito jovens, mas a minha carreira já estava em curso e a dele mudou da noite para o dia. Um dia você é um moleque, bebendo no pub com seus amigos e no dia seguinte é o Homem-Aranha. Eu com certeza vi a vida dele mudar na frente dele. Mas ele lidou de forma verdadeiramente bela com isso tudo”.

“Eu não necessariamente quero filhos e ter que lidar com isso tudo. Mas qual é o meu futuro? Eu vou ser uma pessoa pública a vida toda?”. Ela concluiu dizendo: “Tenho sentimentos complicados em relação a filhos e fama e uma vida pública, tendo sido uma atriz mirim. Já vimos vários casos de como isso pode ser prejudicial”.