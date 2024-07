Ryan Reynolds curte estadia no Rio de Janeiro e joga bola no Maracanã

'Acompanhar os brasileiros', disse Ryan Reynolds; o ator está no Brasil para divulgar 'Deadpool & Wolverine' acompanhado dos colegas de elenco

Ryan Reynolds está no Brasil às vésperas da estreia de novo filme da franquia de seu personagem, 'Deadpool & Wolverine'. Nas redes sociais, ele mostrou que está animado com a visita ao Rio de Janeiro e compartilhou um detalhe da rotina para manter a forma de heroi: mesmo em viagem para divulgar o filme, os treinos não param.

"Acompanhar os brasileiros na academia não é fácil", escreveu o astro, que também posou em uma selfie na varanda do hotel em que está hospedado, na zona sul do Rio. No Instagram, Reynolds mostrou ainda um café da manhã caprichado que ele e o amigo Hugh Jackman tomaram no quarto do hotel.

O marido da Blake Lively também publicou em seu perfil no Instagram uma selfie na varanda do quarto com a legenda “Oh, my god” - Ai, meu Deus, em português -, seguida por várias bandeirinhas do Brasil e uma figurinha do Cristo Redentor. Os dois também tiveram a companhia de Shawn Levy, diretor do novo filme. O cineasta até escreveu em português: "Bom dia, Rio!".

O elenco do novo filme da Marvel também teve a oportunidade de conhecer o Maracanã e jogar uma bola ao lado de David Luiz e Pedro, jogadores do Flamengo, estiveram no gramado para receber os atores e o diretor. Hugh Jackman apostou até alguns chutes em seu Instagram.

A atriz britanica, Emma Corin, que interpreta a personagem Cassandra Nova no filme, também está no Brasil. A atriz foi vista em passeio na praia ao lado do ator Rami Malek, conhecido por seu papel como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" e apontado como affair da atriz.

"Deadpool & Wolverine" chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 25 de julho. No novo longa da Marvel, Hugh Jackman e Ryan Reynolds voltam a encarnar os icônicos super-herois. Wade Wilson aposentou seu uniforme vermelho e tenta viver uma apática vida de classe média, quando os seus dias são interrompidos por uma grave ameaça ao planeta. Deadpool, então, tem de convencer um ainda mais relutante Wolverine a expor suas garras e juntar-se a ele para derrotar seus inimigos.