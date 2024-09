Pri Helena revela expectativa do elenco para o Oscar com ‘Ainda Estou Aqui’: ‘Merece’

Atuando ao lado de Fernanda Torres, Pri Helena celebra a estreia de ‘Ainda Estou Aqui’ e revela a expectativa do elenco para indicação ao Oscar

‘Ainda Estou Aqui' foi um dos grandes destaques no Festival de Cinema de Veneza. Além de receber dez minutos de aplausos e o prêmio de Melhor Roteiro, o filme brasileiro também está entre os favoritos para ser indicado ao Oscar. Em entrevista à CARAS Digital, Pri Helena celebrou a estreia e compartilhou a expectativa do elenco para a premiação.

Dirigido por Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui' é inspirado no livro homônimo do jornalista Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de sua mãe, Eunice Paiva. A personagem é interpretada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro em diferentes fases da vida na trama, que ainda não tem uma data de estreia oficial. Pri Helena marca presença como ‘Zezé’ na década de 70.

Durante a conversa, a atriz comentou que trabalhar com grandes nomes como Torres e Montenegro foi, sem dúvida, uma experiência única. Ela também falou sobre a dinâmica de trabalho com as atrizes e compartilhou aalguns dos momentos mais marcantes dos bastidores: “Tive o privilégio de gravar muitas cenas com a Nanda (Fernanda Torres)” , iniciou.

“Foi uma grande aula e um grande presente estar ali contracenando com uma das maiores atrizes do cinema brasileiro. A Nanda reúne tudo o que mais admiro em uma artista: generosidade, profundidade, autenticidade e sutileza. É a força central do filme e tem muito dela na construção da minha “Zezé”, a artista exaltou a protagonista da trama.

Pri também recordou um momento especial em que se ofereceu para ler uma cena com Fernanda Montenegro: “Foi breve, mas absolutamente inesquecível. A gente teve uma leitura do roteiro com todo o elenco e, quando penso que não, lá surge ela pela porta da sala de ensaio: a nossa rainha, Fernandona”, ela destacou a magnitude da brasileira.

Além disso, a artista mencionou que o elenco está animado e torcendo por possíveis indicações ao Oscar: “A torcida sempre existe, né? Eu acho que esse filme merece ser visto pelo mundo todo. A atuação da Nanda é simplesmente impecável, uma das melhores que já vi. E não é só ela, o elenco inteiro entrega performances extraordinárias”, ela exaltou.

“Claro, sou suspeita para falar, mas realmente acredito que fizemos um belo trabalho. Eu estou completamente apaixonada por cada pessoa envolvida nesse projeto, que foi uma das experiências mais marcantes e inesquecíveis da minha vida. Então, sim, eu levaria esse filme ao Oscar sem pensar duas vezes”, a atriz contou.

Estreia no Festival de Veneza:

Por fim, Pri relatou que a estreia no Festival de Cinema de Veneza foi uma experiência marcante. Ela falou sobre a recepção positiva do filme: “Estar lá, ao lado de um time incrível, em um dos festivais de cinema mais prestigiados do mundo, com um filme dirigido pelo Walter e contando a história de uma mulher tão resiliente e importante como a Eunice. Foi uma experiência extraordinária!".

“A repercussão tem sido tão positiva, tanto nacional quanto internacionalmente, que o filme já conseguiu abrir diálogos e reflexões sobre temas essenciais da nossa memória histórica. De uma forma profundamente humana, essa obra tem o poder de tocar as pessoas e de incentivar a reflexão sobre a importância de revisitar o passado para entender o presente”, Pri comemorou.

Pri Helena celebra estreia de novela na Globo:

Vale lembrar que Pri Helena tem motivos de sobra para comemorar! Em um ano repleto de conquistas, a atriz estreou na série do Globoplay, ‘Os Outros’, atuou no filme ‘Ainda Estou Aqui’ e agora também celebra a chegada de mais um sucesso: ‘Volta por Cima’, sua primeira novela na Globo, que ganha o espaço da trama das sete e vai substituir 'Família é Tudo'.