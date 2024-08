Filme de Anitta na Globo é pausado. Saiba o motivo

Motivo para pausa na produção do filme estrelado pela cantora Anitta na Globo é revelado publicamente. Entenda o que acontece

A produção do filme estrelado por Anitta nos Estúdios da Globo foi pausada. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, o filme foi paralisado por um motivo solicitado pela cantora famosa.

A coluna Play informou que os trabalhos iniciais foram paralisados porque Anitta quer estudar mais o projeto e pretende dar o sinal verde quando tudo estiver certo para seguir.

O novo filme recebeu o título provisório de Pedro e Nina e conta a história de uma estudante de direito.

Vale lembrar que Anitta dá seus primeiros passos na atuação. Em 2020, ela fez uma participação especial na novela Amor de Mãe, da Globo. Em 2023, ela esteve no elenco da sétima temporada da série Elite, da Netflix.

Pai de Anitta relembrou problemas de saúde

Pai da cantora Anitta, Mauro Machado surpreendeu ao fazer um comentário sobre sua saúde após o susto que levou em 2022. Na época, ele sofreu um AVC e ficou internado por 13 dias em um hospital de São Paulo. Inclusive, ele foi diagnosticado com um tumor no pulmão e precisou passar por cirurgia.

Hoje em dia, aos 60 anos, ele superou este episódio em sua vida e celebrou a boa fase em sua saúde. “Eu, que sobrevivi a um tumor no pulmão e nódulo no pâncreas, encontrei aqui o retorno às minhas taxas saudáveis em meus exames”, disse ele.

E completou sobre cuidar de sua saúde em uma clínica: "Tudo isso me proporcionou retornar para atividades que já não praticava há algum tempo. Ainda tive o benefício de emagrecer 26 kg, de forma que me sinto muito feliz cada vez que estou aqui”.