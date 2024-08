Ex-Chiquititas, Gabriella Saraivah recorda ajuda da mãe na carreira: 'Foi difícil'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriella Saraivah celebra sequência de Tudo Por Um Pop Star, revela novos projetos e cita inspirações na atuação

Contando os dias para a estreia de Tudo Por Um Popstar 2, Gabriella Saraivah (19) se divide entre o sonho da carreira internacional, a gestão das redes sociais e a faculdade de psicologia nos Estados Unidos. Apesar de difícil, a jovem atriz conta que a mãe, Juliana, sempre foi suporte e a encorajou.

Gabriella Saraivah precisou aprender a lidar com a internet e o trabalho cedo , já que estreou na TV com apenas 7 anos em Avenida Brasil (Globo). "No começo foi mais difícil, porque como estamos expostos recebemos comentários maldosos, de comparações e quando você é menor isso pode mexer com você. Mas a minha mãe sempre teve do meu lado", acrescenta, em entrevista à CARAS Brasil.

A atriz ganhou notoriedade com o papel de Tati em Chiquititas (SBT) e, com o tempo e ensinamentos da mãe, passou a lidar melhor com a exposição. Agora, ela assegura que tem um bom relacionamento com as redes sociais, em que acumula 14 milhões de seguidores, e as usa para se aproximar dos fãs e de suas inspirações —Zendaya (27) e Bruna Marquezine (29) estão no topo da lista.

Em outubro, a atriz poderá ser vista nos cinemas na sequência de Tudo Por Um Popstar (2018), filme de sucesso estrelado por Maisa Silva (22), Mel Maia (20) e Klara Castanho (23). Agora, na nova trama, ela divide o protagonismo com Laura Castro (21) e a Bela Fernandes (20).

"Eu já as conhecia das redes sociais e foi a minha primeira vez podendo ter contato com elas pessoalmente e eu me surpreendi, a gente ficou amiga bem rápido. No primeiro dia a gente estava fofocando, conversando sobre a vida, foi incrível", recorda a artista.

Para o futuro, Gabriella Saraivah faz mistério ao dizer que tem novos projetos incríveis, mas que ainda precisam ficar em segredo. Abaixo, a atriz conta mais sobre o sonho da carreira internacional, fala sobre a estreia de Tudo Por Um Popstar 2 e cita suas maiores inspirações. Leia trechos editados da conversa.

Quais as expectativas para o lançamento de Tudo Por Um Pop Star 2?

Estou contando os dias para o lançamento de Tudo Por Um Pop Star 2. O filme tá incrível, foi uma delícia trabalhar com pessoas tão especiais. Os personagens do filme também são maravilhosos. Eu acho que as pessoas vão poder se identificar e assistir com a família, com os amigos.

O primeiro filme, com Maisa Silva, Mel Maia e Klara Castanho, foi um sucesso! Você teve alguma dica delas para essa produção?

Eu preciso admitir que eu sou fã do primeiro filme. As meninas do primeiro filme, elas realmente arrasaram. Assisti mais de uma vez por sinal. E eu não tive nenhuma dica delas pra essa produção, mas mesmo assim ver a energia delas no filme foi uma inspiração, né, porque as meninas são bem amigas, então isso acabou inspirando a gente também.

Em junho do ano passado, você disse em entrevista à Quem que gostaria de seguir carreira internacional. Como está esse sonho?

Meu maior sonho é me tornar atriz internacional e esse sonho continua aqui dentro do meu coração. A gente não pode ter pressa, né? Eu dou o meu melhor, eu estudo e eu confio no tempo de Deus, eu realmente entrego e rezo para que esse sonho se realize. Enquanto eu estou aqui, eu já fiz um filme aqui chamado The Other Zoe, que foi um filme super bacana com atores que eu amo e que eu fiquei tipo, uau, eu estou com eles no set que sonho e é isso, pouco a pouco a gente chega lá.

Quais são suas principais inspirações nacionais e internacionais no ramo da atuação?

A Zendaya é uma das minhas inspirações internacionais. Eu amo o jeito que ela atua e também que ela tem o cabelo cacheado, e me inspira, sabe? Tipo, ela pode usar tanto cabelo cacheado quanto cabelo liso nos filmes que ela faz. A Bruna Marquezine também é uma inspiração para mim porque ela começou no Brasil e fez filmes internacionais, então ela me inspira a continuar sonhando e batalhando pelos meus sonhos de ter uma carreira fora do Brasil também.

Você tem novos projetos que possa contar?

Tem projetos incríveis vindo aí, mas que eu ainda não posso contar. Mas assim que puder, vocês vão ficar sabendo. Gravei também Uma Babá Gloriosa, que ainda não tem data de estreia, mas assim que eu souber, eu aviso também. E muitos projetos maravilhosos, além de que eu também faço faculdade de psicologia aqui nos Estados Unidos, já vou entrar para o meu segundo ano de faculdade, então isso também é uma coisa que eu estou muito feliz.